En junio de este año Estados Unidos impuso sanciones a media docena de tanqueros que han colaborado en el transporte de petróleo producido en Venezuela. Pese a esto, tres firmas navieras de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han concretadso operaciones de transporte del crudo: Muhit Maritime, Issa Shipping FZE y Asia Charm Ltd, informó Reuters.

Las tres navieras, habrían armado flotas desde principios de 2018, con naves que han realizado viajes exclusivamente relacionados con Venezuela, esto según lo arrojado en el monitoreo de tanqueros de Refinitiv Eikon y Equasis.

Según Reuters, solo desde junio las tres han transportado millones de barriles de petróleo producidos por PDVSA. un documento naviero indicó que el 31 de julio el tanquero "Almada" zarpó con cerca de 650.000 barriles de crudo Boscán de Venezuela, luego de realizar una transferencia de ship to ship frente a la costa de Venezuela, desde la nave "Alasfal". El 21 de agosto, el "Asatayir" cargó 650.000 barriles de petróleo en una transferencia similar ship to ship, transacciones que tenían un costo cercano a US$40 millones. Los citados, serían los nombres adoptados por los buques petroleros de las tres empresas de EAU con los que estas naves arribaron a aguas de Asia y transfirieron la carga, nuevamente, a otros buques en el mar en Malasia y Qingdao, China.

Las tres navieras no han reconocido la ayudan prestada para la continuidad de las exportaciones de crudo de Venezuela. Reuters intentó comunicarse con ellas sin éxito, por lo que no se pudo determinar quiénes eran los propietarios directos de las empresas, información que no está en el registro corporativo de EUA, por lo que tampoco pudo recabar información sobre los beneficiarios finales.

Por otra parte, desde Washington, junto con monitorear los movimientos de los tanqueros que puedan interferir en la restricción puesta al país latinoamericano, intentan disuadir a compradores y firmas navieras de facilitar las exportaciones de crudo del país sudamericano. En noviembre un serie de empresas, cuya identidad es desconocida, surgieron como compradores clave del crudo de PDVSA, aunque desde Reuters estiman que se trataría de firmas basadas Moscú, Rusia. Además, se cree que otras empresas de transporte marítimo han seguido el mismo patrón. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron que quien colabore con las actividades de exportación de PDVSA al exterior, también corren el riesgo de ser sancionados.

En tanto, el gobierno de EAU señaló, mediante un comunicado, que se está realizando una investigación en profundidad sobre Muhit Maritime, Issa Shipping y Asia Charm, incluyendo el posible cambio legislativo con el fin de mejorar la transparencia corporativa y así informar y registrar la propiedad final.

Venezuela, por su parte, continúa intentando movilizar el crudo y adquirir nuevos clientes para frenar el desplome en las exportaciones que afectaron al país en 2019 y parte del 2020. Cerca del 3,9% de las exportaciones totales del país sudamericano corresponden al crudo que transportaron las tres compañías citadas, esto hasta el 18 de diciembre. El precio del mercado para el crudo Merey fue de US$208,5 millones. PDVSA a menudo vende su crudo con grandes descuentos y algunos de sus ingresos se destinan a pagar deudas en lugar de generar efectivo.

Por MundoMarítimo

