El secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), Jorge Metz se refirió a los volúmenes de contenedores que se había calculado con Paraguay en el año 2015, se pensaba en un plan de gestión de los puertos y vías navegables de la región en una base de 30 a 40 mil contenedores por año. Sin embargo, actualmente la cifra que moviliza Paraguay ronda los 90.000 contenedores solo en el Puerto de Buenos Aires, según consignó Paraguay Fluvial.

“También es consecuencia de las malas negociaciones que ocurrió en el Uruguay con el tema gremial por lo que los Armadores Paraguayos decidieron ir nuevamente al Puerto de Buenos Aires. En el caso de Bolivia es otra situación porque no supera aun los 1.000 contenedores, es todavía un flujo muy bajo, pero es un punto que no hay que perderlo de vista y ser muy profesionales y no hay que vender humo, hay que resolver los problemas, como los sobrecostos en los transbordos, entre otros”, detalló.

En relación con el terminal de Buenos Aires, recordó que cuando se concesionó existían 7 ítems que componían la tarifa a las operaciones con contenedores que luego ascendieron a 67 ítems. En ese sentido, Metz resaltó que hay que ser profesionales y muy serios para crecer juntos.

Respecto a la Flota Mercante Argentina mencionó que los gremios como todas las corporaciones tienen parte de la culpa de la situación actual de la flota mercante de bandera argentina. En ese sentido, dijo que se discutió durante muchos años bajar los costos, los que actualmente tienen una importante distorsión, consecuencia de la mala política monetaria que obligó a subir los valores debido a la baja cotización del dólar, que al volver a subir quedó desfasado de la realidad.

También el representante de los Países de la Cuenca del Plata indicó que en su funcionamiento como comité tampoco han estado ajenos a las decisiones políticas.

“De alguna manera el CIH, la comisión del acuerdo, el mismo CIC PLATA tiene 52 años y en todos estos últimos años sufrimos mucho las consecuencias de las malas políticas, de no caminar con los acuerdos de integración. Hoy tenemos presidentes jóvenes y me parece una generación que quiere dar respuestas y tienen la vocación de ejercer la gobernanza de los países para integrarlas y tienen una visión regional que dan estos resultados”, puntualizó.

Por MundoMaritimo