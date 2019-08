La industria de la construcción naval no está atravesando su mejor momento en Paraguay y aún se resiente la gran caída de los commodities y el mineral de hierro en la región que se dio en el año 2014, lo que ha impactado considerablemente en la utilización de toda la logística fluvial del país sudamericano, informó Paraguay Fluvial.

“Todo eso impactó en lo que es en la industria naval se ha reducido importantemente las órdenes de construcción de nuevas embarcaciones, prácticamente en estos momentos los proyectos nuevos solamente están ahí en carpetas, solamente están en blanco y negro no se pueden concretar por la falta de una perspectiva clara en el mercado”, aseguró el empresario naviero y propietario del Astillero La Barca del Pescador, Guillermo Ehreke.

“Paralelamente, las empresas como no necesitaban todas sus rutas disponibles para el tráfico disminuido que tenían. Por ejemplo, han amarrado a una importante cantidad de embarcaciones que salieron del mercado de reparaciones y no las han reparado, no las han puesto en condiciones de seguir operando puesto que no tenían trabajo para ella y eso también disminuyo el trabajo en lo que se refiere el tema de reparación naval”, indicó.

Respecto a los intereses de la industria, Ehreke dijo que miran con buenos ojos el mercado regional “que pareciera que podría despegar sobre todo de una también con estos números y estos datos provenientes de Bolivia, los que dan algún tipo de esperanza de que a corto plazo podrían generarse algunos proyectos”.

Capacidad de construcción de industria naviera

En cuanto a la capacidad de construcción de la industria naval paraguaya, Ehreke aseguró que se encuentra intacta. “La infraestructura que se ha generado en los astilleros en los últimos 10 años se puede llegar a recuperar. No obstante, el problema es mantener los recursos humanos actualizados y con el sueldo pagado ante la falta de actividad”, señaló.

Asimismo, recalcó que “la capacidad está entera y puede recuperarse en bastante corto plazo en el momento que se inicie algún proyecto importante que quede adelante”.

Además, resaltó que Paraguay tiene una capacidad de procesar entre unas 3.000 a 4.000 toneladas de acero por mes -sin mayor esfuerzo- lo que significa que puede construir seis barcazas grandes del tipo Jumbo, remolcadores, y prácticamente en un año puede estar poniendo en servicio un remolcador de hasta 6.000 hp si es necesario.

Caída del hierro

Sin embargo, Ehreke advirtió que la logística fluvial se ha visto fuertemente afectada por esa situación, dado que el hierro correspondía casi el 40% del volumen de carga que se movía y esa situación no han mejorado en los últimos cinco años. “Sobre todo en el tema del mineral de hierro que de un precio que estaba a US$140 / US$150 la tonelada cayó a menos de US$50, y entonces lógicamente era imposible seguir contando con el producto de la región de la zona de Corumba principalmente”, afirmó.

“Recién ahora es cuando los precios del mineral están alcanzando otra vez números que pueden justificar la extracción y exportación del hierro que hay en la zona del Mutún y Urucúm”, añadió.

Respecto a la soja, indicó que esta ha tenido años buenos y malos lo cual no resuelve el problema de la gran cantidad de embarcaciones que están disponibles para ser utilizadas. A lo que suma que la soja es un producto estacional, se mueve entre enero, junio-julio más o menos, sumado a las cosechas no tan buenas que hubo, hicieron que se perdiera buena parte de lo que la logística pensaba transportar.

En cuanto a la importación de combustible, señaló que el tráfico fronterizo de combustible entre Paraguay y Brasil, como también entre Paraguay y Argentina que era importante hasta la caída del real y del peso argentino que se produjo hace un tiempo atrás, también se resintió y que en el primer semestre básicamente Paraguay importo un 14% menos en combustible de lo que había importado en 2018. En cuanto a las cargas contenerizadas, dijo que los inconvenientes con la economía en Argentina y Brasil ha reducido la importación de contenedores, mientras que la exportación contenerizada continua en su ritmo con algunos altibajos por momentos.

Por MundoMaritimo