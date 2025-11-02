La disputa legal entre la constructora española Sacyr y el Estado de Panamá por los sobrecostos de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá sumó un nuevo capítulo tras la reciente resolución del tribunal de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).
El fallo, dado a conocer por el Gobierno de Panamá, rechazó todas las reclamaciones presentadas por Sacyr y ordenó a la empresa pagar alrededor de 6,4 millones de dólares al Estado panameño por los costos del proceso. “La República de Panamá ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr S.A.”, señaló el comunicado oficial difundido el viernes 31 de octubre.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebró la decisión calificándola como “un gran logro” en su cuenta de X, subrayando que el tribunal concluyó que ninguna de las acciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) —ente autónomo a cargo de la vía interoceánica— “pueden ser atribuidas al Estado panameño”.
La controversia se originó en 2018, cuando Sacyr interpuso una demanda de arbitraje bajo las reglas de la Uncitral alegando que Panamá había violado un tratado bilateral de inversión entre España y Panamá, durante la ejecución del contrato de ampliación del canal. La compañía argumentaba que el país centroamericano había incurrido en conductas discriminatorias y que las decisiones de la ACP habían afectado su inversión.
El tribunal basado en Washington, sin embargo, consideró que las reclamaciones carecían de mérito, y agregó que, aun si no hubieran sido desestimadas, habrían resultado “inadmisibles, ya que su fundamento es contractual y no está relacionado con el tratado comercial” invocado por la demandante.
Por su parte, Sacyr señaló en un comunicado que el laudo “no tiene ningún impacto negativo en las cuentas” de la compañía, dado que la contingencia “está completamente provisionada”. Además, destacó que uno de los árbitros emitió un voto particular en desacuerdo con la desestimación del caso.
La constructora española reiteró que continuará defendiendo sus reclamaciones ante otro arbitraje aún en curso ante la Corte Internacional de Arbitraje (ICC) con sede en Miami, que aborda diferencias contractuales directamente relacionadas con los costos de la obra. “Cualquier resultado en el arbitraje de Miami tendría un efecto positivo al estar todo provisionado”, reafirmó la compañía.
Obras de ampliación del Canal de Panamá
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) —liderado por Sacyr e integrado también por la italiana Impregilo (WeBuild), la belga Jan De Nul y la panameña CUSA— se adjudicó en 2009 el contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá por 3.118 millones de dólares. Sin embargo, el costo final de la obra, inaugurada en 2016, fue muy superior al previsto, lo que dio origen a múltiples disputas y reclamaciones por sobrecostes.
Se debe mencionar que, hasta ahora, Panamá ha ganado hasta ahora cuatro arbitrajes internacionales relacionados con la ampliación. En una de esas resoluciones, el tribunal de Miami negó al consorcio el cobro de 865 millones de dólares y ordenó reembolsos por más de 1.100 millones a favor de la ACP por adelantos y fallas constructivas, incluyendo defectos en el concreto utilizado en las esclusas.
El gobierno panameño enfrenta todavía otros procesos, entre ellos uno iniciado por WeBuild, mientras que el GUPC —excepto la socia local— mantiene una reclamación de 3.500 millones de dólares pendiente de resolución.
La ampliación del Canal, concluida tras varios retrasos y controversias, duplicó la capacidad de tránsito de la vía interoceánica, por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial, especialmente entre Estados Unidos y Asia.
Por MundoMaritimo
