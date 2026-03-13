La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé adjudicar en junio de 2027 las concesiones para desarrollar dos nuevas terminales portuarias de transbordo y un gasoducto interoceánico. Así lo confirmó Rafael Pirro, oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la ACP, quien explicó en un foro en la Cámara Marítima de Panamá, que el cronograma contempla adjudicar las terminales portuarias alrededor de junio de 2027, mientras que la concesión para construir el gasoducto se otorgaría la rededor del mismo mes del próximo año.

Ambos procesos se encuentran actualmente en fase de precalificación, etapa que se abrió el 30 de enero de este año y que se espera culmine en mayo. Posteriormente iniciará un periodo de interacción y diálogo con las compañías precalificadas, con el objetivo de ajustar los pliegos de licitación y los contratos de concesión de acuerdo con las condiciones del mercado.

Según la ACP, los terminales portuarios entrarían en operación hacia 2029-2030; mientras que el gasoducto, lo haría en 2031.

Pirro indicó que el desarrollo de estas infraestructuras responde a la necesidad de expandir la capacidad logística del país y evitar que la carga se desvíe hacia otros puertos de la región. “Si no proveemos la capacidad necesaria, el mercado buscará otras opciones. Estamos en el punto donde todavía podemos capturar esas oportunidades”, señaló.

Sobre las nuevas terminales

El plan incluye dos nuevas terminales portuarias especializadas en transbordo de contenedores: Corozal, en el Pacífico e Isla Telfers, en el Atlántico. La inversión estimada en ambas terminales sería de alrededor de US$2.600 millones.

Cada terminal tendría capacidad para entre 2 y 3 millones de TEUs al año, lo que permitiría aumentar la capacidad total del sistema portuario panameño de unos 9-10 millones a cerca de 15 millones de TEUs anuales.

El representante de la ACP sostiene que los proyectos responden a una demanda global en expansión, especialmente en el comercio de gas desde el Golfo de México hacia el noreste de Asia.

Actualmente, el Canal concentra alrededor del 95% del transporte de estos productos por la ruta panameña, pero la competencia de rutas más largas, como el Cabo de Buena Esperanza, podría aumentar si no se amplía la capacidad logística.

“Estamos viendo una ventana de oportunidad para mantenernos dentro de esa cadena logística y capturar el crecimiento del mercado”, indicó Pirro.

Detalles del gasoducto

El proyecto del gasoducto recorre 76 kilómetros mediante tuberías entre el Atlántico y el Pacífico, con capacidad nominal para transportar hasta 2,5 millones de barriles diarios de productos energéticos, principalmente propano, butano y etano.

La infraestructura incluiría terminales marítimas en ambas costas, tanques de almacenamiento por casi 12 millones de barriles y tres sistemas independientes para manejar los diferentes productos.

El objetivo es transportar parte de estos combustibles por vía terrestre, liberando capacidad en el Canal para otros tipos de de carga marítima.

La inversión estimada oscila entre US$4.000 millones y US$8.000 millones, dependiendo del alcance final de las concesiones. Además, según la ACP, el proyecto podría aportar más de US$1.500 millones anuales al país durante los primeros 20 años de operación.

Por MundoMaritimo