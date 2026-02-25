El 20º aniversario del Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, por sus siglas en inglés) se conmemora con un nuevo llamado a favor de un transporte marítimo mundial justo y sostenible, que proteja los derechos de la gente de mar. El MLC consolidó y modernizó alrededor de setenta instrumentos laborales marítimos en un único marco internacional integral. Al hacerlo, estableció normas mínimas exigibles para salarios, horas de trabajo y descanso, atención médica, alojamiento, repatriación y bienestar, creando una base global clara y coherente para el trabajo decente en el mar.
Adoptado el 23 de febrero de 2006 por la Conferencia marítima internacional mediante un consenso tripartito sin precedentes, el MLC 2006, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), constituye un poderoso ejemplo de diálogo social y cooperación multilateral en acción. Los gobiernos, los armadores y la gente de mar se unieron para establecer un marco mundial integral que regulase las condiciones laborales y de vida en uno de los sectores más internacionales del mundo.
Según la organización, dicho compromiso compartido aseguró que el Convenio sea ambicioso en sus protecciones y práctico en su implementación en una industria verdaderamente global. Este espíritu de colaboración ha permanecido como elemento central de su fortaleza y vigencia continua.
En esa línea laOMI, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades como Cámara Naviera Internacional (ICS) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), reafirmaron su compromiso con los principios y protecciones que encarna y reconociendo el profundo impacto que ha tenido en la gente de mar y en el transporte marítimo mundial.
Mejoras concretas para la gente de mar
De acuerdo con la OMI, OIT, ICS y ITF, en las últimas dos décadas el Convenio ha logrado mejoras concretas para millones de tripulantes. Al establecer normas mínimas claras y exigibles que abarcan las condiciones de empleo, los salarios, las horas de trabajo y descanso, el alojamiento, la protección de la salud, los cuidades médicos, el bienestar y la seguridad social, y al respaldarlas con sólidos mecanismos de cumplimiento y aplicación, el MLC, 2006 ha contribuido eficazmente a la consecución de un trabajo decente en el mar.
Al mismo tiempo, el Convenio ha contribuido a igualar las condiciones para los armadores, al reducir la competencia desleal basada en condiciones laborales deficientes. De este modo, ha reforzado la seguridad, la eficiencia y la resiliencia del transporte marítimo, un pilar fundamental de la economía mundial.
Por otro lado, la pandemia de COVID-19 puso de relieve el papel indispensable de la gente de mar como trabajadores esenciales, que garantizan el flujo ininterrumpido de bienes esenciales en todo el mundo. La crisis también puso de relieve la importancia de implantar y hacer cumplir plenamente las protecciones consagradas en el MLC, 2006.
Principales desafíos
A pesar de los innegables avances, siguen existiendo desafíos importantes. La OMI indica que la gente de mar y el sector del transporte marítimo siguen enfrentándose a ataques ilegales contra los buques, al abandono y la criminalización de la gente de mar, al cansancio, salarios impagos y a la denegación de “permisos de tierra”. Sin embargo, el MLC, 2006 está diseñado como un instrumento vivo, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos mediante el diálogo tripartito.
En esa línea, la OMI y la OIT instaron a todos los Estados y a los stakeholders del sector a que respeten sus normas, refuercen su cumplimiento y colaboren para garantizar los derechos de la gente de mar y promover un futuro justo, inclusivo y sostenible para el transporte marítimo mundial.
“En un contexto de incertidumbre geopolítica y transición climática que afectan significativamente al transporte marítimo y a la gente de mar, reafirmamos nuestra determinación compartida de garantizar que el MLC siga siendo sólido y se implemente plenamente. En este aniversario, instamos a los países de todo el mundo a reconocer a la gente de mar como trabajadores esenciales. Proteger y promover las normas del MLC es fundamental para la dignidad y el bienestar de la gente de mar y para la resiliencia y estabilidad del comercio mundial”, concluyeron por su parte la ICS, ITF y la OIT.
Por MundoMaritimo
Conmemoran 150 años del Puerto de Kobe y 100 años del Registro de Naves de Panamá
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.