El 20º aniversario del Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, por sus siglas en inglés) se conmemora con un nuevo llamado a favor de un transporte marítimo mundial justo y sostenible, que proteja los derechos de la gente de mar. El MLC consolidó y modernizó alrededor de setenta instrumentos laborales marítimos en un único marco internacional integral. Al hacerlo, estableció normas mínimas exigibles para salarios, horas de trabajo y descanso, atención médica, alojamiento, repatriación y bienestar, creando una base global clara y coherente para el trabajo decente en el mar.

Adoptado el 23 de febrero de 2006 por la Conferencia marítima internacional mediante un consenso tripartito sin precedentes, el MLC 2006, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), constituye un poderoso ejemplo de diálogo social y cooperación multilateral en acción. Los gobiernos, los armadores y la gente de mar se unieron para establecer un marco mundial integral que regulase las condiciones laborales y de vida en uno de los sectores más internacionales del mundo.

Según la organización, dicho compromiso compartido aseguró que el Convenio sea ambicioso en sus protecciones y práctico en su implementación en una industria verdaderamente global. Este espíritu de colaboración ha permanecido como elemento central de su fortaleza y vigencia continua.

En esa línea laOMI, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades como Cámara Naviera Internacional (ICS) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), reafirmaron su compromiso con los principios y protecciones que encarna y reconociendo el profundo impacto que ha tenido en la gente de mar y en el transporte marítimo mundial.

Mejoras concretas para la gente de mar

De acuerdo con la OMI, OIT, ICS y ITF, en las últimas dos décadas el Convenio ha logrado mejoras concretas para millones de tripulantes. Al establecer normas mínimas claras y exigibles que abarcan las condiciones de empleo, los salarios, las horas de trabajo y descanso, el alojamiento, la protección de la salud, los cuidades médicos, el bienestar y la seguridad social, y al respaldarlas con sólidos mecanismos de cumplimiento y aplicación, el MLC, 2006 ha contribuido eficazmente a la consecución de un trabajo decente en el mar.

Al mismo tiempo, el Convenio ha contribuido a igualar las condiciones para los armadores, al reducir la competencia desleal basada en condiciones laborales deficientes. De este modo, ha reforzado la seguridad, la eficiencia y la resiliencia del transporte marítimo, un pilar fundamental de la economía mundial.







Por otro lado, la pandemia de COVID-19 puso de relieve el papel indispensable de la gente de mar como trabajadores esenciales, que garantizan el flujo ininterrumpido de bienes esenciales en todo el mundo. La crisis también puso de relieve la importancia de implantar y hacer cumplir plenamente las protecciones consagradas en el MLC, 2006.

Principales desafíos

A pesar de los innegables avances, siguen existiendo desafíos importantes. La OMI indica que la gente de mar y el sector del transporte marítimo siguen enfrentándose a ataques ilegales contra los buques, al abandono y la criminalización de la gente de mar, al cansancio, salarios impagos y a la denegación de “permisos de tierra”. Sin embargo, el MLC, 2006 está diseñado como un instrumento vivo, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos mediante el diálogo tripartito.

En esa línea, la OMI y la OIT instaron a todos los Estados y a los stakeholders del sector a que respeten sus normas, refuercen su cumplimiento y colaboren para garantizar los derechos de la gente de mar y promover un futuro justo, inclusivo y sostenible para el transporte marítimo mundial.

“En un contexto de incertidumbre geopolítica y transición climática que afectan significativamente al transporte marítimo y a la gente de mar, reafirmamos nuestra determinación compartida de garantizar que el MLC siga siendo sólido y se implemente plenamente. En este aniversario, instamos a los países de todo el mundo a reconocer a la gente de mar como trabajadores esenciales. Proteger y promover las normas del MLC es fundamental para la dignidad y el bienestar de la gente de mar y para la resiliencia y estabilidad del comercio mundial”, concluyeron por su parte la ICS, ITF y la OIT.

Por MundoMaritimo