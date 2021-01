Las órdenes del ONE y de Hapag-Lloyd de los buques ultra grandes ilustran bastante bien lo restringida que es la actual entrada de órdenes, señala el CEO de SeaIntelligence, Lars Jensen, quien indica que la orden combinada de ambas líneas navieras de 12 buques de 23-24.000 TEUs no es por si misma una señal de prisa por obtener un exceso de capacidad, pese al tamaño de los buques.

Es muy probable que estas naves, plantea, se utilicen en la ruta entre Asia y Europa, pero ¿qué impacto tendrá esto? El mayor impacto posible será si se utilizan para crear un servicio completamente nuevo. En ese sentido, Jensen apunta que la creación de un nuevo servicio aumentaría aproximadamente la capacidad semanal de THE Alliance en algo menos del 12%. Pero la entrega no es hasta 2023/24, lo que significa que mientras el volumen de THE Alliance aumente en un 3,8% anual, la inyección de esta capacidad en sí misma no es un problema.

Según Jensen si el crecimiento del volumen es menor, THE Alliance podría optar por escalonar los grandes buques en la cadena existente y luego hacer caer en cascada sus buques de 13.000 TEUs hasta, por ejemplo, el Pacífico. En ese caso, el crecimiento medio anual necesario en la ruta Asia-Europa para absorber las nuevas construcciones sería de apenas un 1,6% anual.

"Las líneas de portacontenedores tienen claramente un historial de tropezar con ellos mismos cuando hay un ciclo ascendente por exceso de pedidos, pero por ahora no hay indicios de que esto ocurra (todavía)", asume el analista

En contexto

De acuerdo con Alplhaliner, "la fiebre" de órdenes de las últimas semanas ha hecho que los últimos tres meses de 2020 sean el trimestre con la mayor entrada de pedidos de buques portacontenedores en más de cinco años en la industria marítima y suma a los pedidos hechos por ONE y Hapag Lloyd los realizados por BoComm para MSC y que añaden 430.000 TEUs a la flota mundial. Estos 18 acuerdos fueron precedidos por siete pedidos de 23.0000 TEUs pactados por OOCL con los astilleros de Nantong y Dalian de COSCO-KHI.

Los pedidos del cuarto trimestre sumaron 673.500 TEUs, de los cuales 591.000 TEUs corresponden a los mencionados buques megamax. Tras varios años de declive, la relación entre el portafolio de pedidos de los portacontenedores y la flota ha vuelto a subir hasta el 10% y ahora se sitúa en 2,40 MTEUs, frente a una flota mundial de 23,91 MTEUs.

Por MundoMarítimo