Entre enero y noviembre de 2025, las órdenes de construcción de nuevos graneleros totalizó 25 millones de dwt, una disminución interanual de 54% que la ubica en su punto más bajo desde 2020, según datos de BIMCO. Como resultado, el libro de órdenes del sector se redujo 4% respecto al año anterior y representa actualmente el 11% de la flota mundial de graneles. De acuerdo con el gerente de Análisis de Transporte Marítimo de BIMCO, Filipe Gouveia, el bajo número de pedidos podría estar vinculada a la incertidumbre sobre la evolución del mercado.

La reducción fue aún más marcada en términos de número de buques: solo se ordenaron 281 naves en lo que va del año, 61% menos que en 2024 y el registro más bajo desde 2016. Aunque todos los segmentos mostraron descensos, el Capesize mantuvo niveles relativamente más altos.

El escenario para las tarifas de flete en los próximos dos años es más favorable en este segmento. Se prevé que la demanda de carga crezca a un ritmo moderado, pero que las distancias de navegación se extiendan, impulsando la demanda en toneladas-milla. Además, se proyecta un crecimiento limitado de la oferta debido a entregas acotadas y a tiempos de construcción más largos: 77% de los Capesize ordenados este año tiene entrega posterior a 2027.

En contraste, las órdenes de buques Supramax y Panamax disminuyó 76% y 55% interanual, respectivamente. Ambos segmentos cuentan con libros de órdenes relativamente amplios, lo que anticipa un aumento de entregas en 2026 y 2027. A esto se suma un panorama de demanda menos favorable y la posibilidad de que parte de la flota retome la ruta del Mar Rojo, lo que podría reducir aún más la necesidad de nuevos buques. Estos factores podrían presionar a la baja las tarifas en los próximos dos años y desincentivar nuevos contratos.

China concentra la mayor parte de las órdenes

Los astilleros chinos recibieron 81% de los nuevos encargos medidos en capacidad, nueve puntos porcentuales más que en 2024, en detrimento de la participación de Japón. Con ello, China mantiene en 2025 su posición dominante en la construcción de graneleros, pese al anuncio (posteriormente suspendido) de gravámenes portuarios de EE. UU. El movimiento limitado de cargas hacia o desde Estados Unidos, equivalente al 8% del total mundial, junto con diversas exenciones previstas, habría favorecido la continuidad de las órdenes en astilleros chinos.

Precios, combustibles alternativos y plazos de entrega

Un factor que sostuvo las órdenes de construcción fue la baja de 3% en el precio de los buques nuevos desde comienzos de 2025, en contraste con un aumento de 4% en el valor de naves de segunda mano con cinco años de antigüedad. Actualmente, un buque usado de ese tipo se comercializa por un valor equivalente al 93% del precio de uno nuevo, reflejo de mejores condiciones de mercado y tarifas de flete más altas en el segundo semestre del año. Sin embargo, los tiempos de entrega prolongados limitan el impacto de los precios, ya que los buques ordenados hoy podrían operar en un contexto diferente al momento de su incorporación.

En cuanto a combustibles, este año disminuyó la proporción de capacidad contratada diseñada para usar energías alternativas, aunque aumentó la destinada a permitir futuras conversiones. Del total actual del libro de órdenes, 12% podría operar con combustibles alternativos al momento de la entrega: 48% con metanol, 37% con GNL y el resto con amoníaco.

Por MundoMaritimo