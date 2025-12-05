Entre enero y noviembre de 2025, las órdenes de construcción de nuevos graneleros totalizó 25 millones de dwt, una disminución interanual de 54% que la ubica en su punto más bajo desde 2020, según datos de BIMCO. Como resultado, el libro de órdenes del sector se redujo 4% respecto al año anterior y representa actualmente el 11% de la flota mundial de graneles. De acuerdo con el gerente de Análisis de Transporte Marítimo de BIMCO, Filipe Gouveia, el bajo número de pedidos podría estar vinculada a la incertidumbre sobre la evolución del mercado.
La reducción fue aún más marcada en términos de número de buques: solo se ordenaron 281 naves en lo que va del año, 61% menos que en 2024 y el registro más bajo desde 2016. Aunque todos los segmentos mostraron descensos, el Capesize mantuvo niveles relativamente más altos.
El escenario para las tarifas de flete en los próximos dos años es más favorable en este segmento. Se prevé que la demanda de carga crezca a un ritmo moderado, pero que las distancias de navegación se extiendan, impulsando la demanda en toneladas-milla. Además, se proyecta un crecimiento limitado de la oferta debido a entregas acotadas y a tiempos de construcción más largos: 77% de los Capesize ordenados este año tiene entrega posterior a 2027.
En contraste, las órdenes de buques Supramax y Panamax disminuyó 76% y 55% interanual, respectivamente. Ambos segmentos cuentan con libros de órdenes relativamente amplios, lo que anticipa un aumento de entregas en 2026 y 2027. A esto se suma un panorama de demanda menos favorable y la posibilidad de que parte de la flota retome la ruta del Mar Rojo, lo que podría reducir aún más la necesidad de nuevos buques. Estos factores podrían presionar a la baja las tarifas en los próximos dos años y desincentivar nuevos contratos.
China concentra la mayor parte de las órdenes
Los astilleros chinos recibieron 81% de los nuevos encargos medidos en capacidad, nueve puntos porcentuales más que en 2024, en detrimento de la participación de Japón. Con ello, China mantiene en 2025 su posición dominante en la construcción de graneleros, pese al anuncio (posteriormente suspendido) de gravámenes portuarios de EE. UU. El movimiento limitado de cargas hacia o desde Estados Unidos, equivalente al 8% del total mundial, junto con diversas exenciones previstas, habría favorecido la continuidad de las órdenes en astilleros chinos.
Precios, combustibles alternativos y plazos de entrega
Un factor que sostuvo las órdenes de construcción fue la baja de 3% en el precio de los buques nuevos desde comienzos de 2025, en contraste con un aumento de 4% en el valor de naves de segunda mano con cinco años de antigüedad. Actualmente, un buque usado de ese tipo se comercializa por un valor equivalente al 93% del precio de uno nuevo, reflejo de mejores condiciones de mercado y tarifas de flete más altas en el segundo semestre del año. Sin embargo, los tiempos de entrega prolongados limitan el impacto de los precios, ya que los buques ordenados hoy podrían operar en un contexto diferente al momento de su incorporación.
En cuanto a combustibles, este año disminuyó la proporción de capacidad contratada diseñada para usar energías alternativas, aunque aumentó la destinada a permitir futuras conversiones. Del total actual del libro de órdenes, 12% podría operar con combustibles alternativos al momento de la entrega: 48% con metanol, 37% con GNL y el resto con amoníaco.
Por MundoMaritimo
Desguace de graneleros cae un 42% en 2024, alcanzando su segundo nivel más bajo en 16 años
Órdenes de construcción de buques graneleros cae un 26% interanual en el primer trimestre
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.