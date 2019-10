Cuando Marco Galizioli, Regional Technical Services Manager Shell Marine, entró a la compañía de combustibles en 1988, el límite de emisión de sulfuros de la industria marítima era de 4,5%, el cual se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2011. Al 1 de enero de 2012, el límite se redujo al 3,5%, pero los engranajes ya se habían puesto en movimiento en 2008 para el 0,5% de la regulación IMO2020.



“Esto será un verdadero cambio de paradigma para la industria del shipping, especialmente en el proceso de refinería para los proveedores de combustibles, lo cual se espera esté cerca de los 3 millones b/d al 1 de enero de 2020. En 2015, cuando se hizo un primer acercamiento hacia IMO2020, el impacto fue de 300 mill b/d y ahora esperamos que sea 10 veces mayor”, comenta el experto, quien conversó en exclusiva con MundoMaritimo durante el Technology Forum Shell Marine, organizado en conjunto por Enex S.A, bajo su segmento Enex Marine, con Shell Lubricants.



Disponibilidad



Las navieras pueden escoger una de cuatro opciones para cumplir con IMO2020: cambiarse a combustible bajo norma, utilizar combustible destilado (MGO), instalar depuradores o usar GNL o sistema de combustible dual. “Vimos una interacción de alto interés respecto de nuestros productos por parte de la comunidad local de shipping (…) [pero] dependiendo de la opción escogida, hay pros y contras, en términos de combustibles y lubricantes”, agrega Galizioli.



Pero costos y reequipamiento no son los únicos problemas que los dueños de embarcaciones tendrán que enfrentar. La decisión está condicionada por la disponibilidad de combustible –y lubricantes- en las rutas más transitadas por sus naves. La última palabra la tendrán volumen y precio. Tradicionalmente, el combustible compatible con IMO2020 es más costoso que los IFOs comunes, por lo que es una importante decisión para los dueños de las naves.



Impacto ambiental de los lubricantes



Por el momento, el impacto ambiental de los lubricantes no ha sido un tema, pero podría sr normado más temprano que tarde. Galizioli habló de los lubricantes ambientalmente aceptables (EAL), “que han sido especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. En caso de derrame, no son dañinos para el ambiente”, dice el experto de Shell. En algunos puertos, el uso de equipamiento EAL ya es obligatorio.



Ser parte de la discusión



IMO2020 le ha dado a la industria del shipping temas de conversación desde todos los puntos de vista. Desde implicancias ambientales, tecnología, uso de combustibles tradicionales v/s alternativos y muchos más. Por lo que mantenerse al día con estos temas y formar parte de la discusión es clave para seguir adelante en la industria. Shell y ENEX escogieron Chile para su primer foro de tecnología desarrollado en conjunto, porque el mercado local tiene una larga tradición naviera y “Shell Marine quiere reforzar nuestra presencia en el mercado marino local. IMO2020 es un tema importante que ofrece la oportunidad de formar parte de la discusión”, puntualiza el ejecutivo.

Por MundoMaritimo