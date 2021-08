Salesforce, el líder mundial en CRM (Gestión de las relaciones con los clientes), y Ocean Network Express (ONE) anunciaron el exitoso despliegue de la nueva plataforma CRM de ONE construida sobre Salesforce Sales y Service Cloud. El nuevo CRM de ONE, ONE Force, permitirá a la empresa tener una visión única de 360 grados de las interacciones con sus clientes, mejorando así su comprensión de las necesidades clave de los mismos.

La pandemia de Covid-19 ha tenido un gran impacto en las empresas y los clientes de todos los sectores. Desde entonces, ONE se ha embarcado en un viaje de transformación con las soluciones Sales and Service Cloud de Salesforce para garantizar que sus clientes sigan recibiendo una buena experiencia.

Con la satisfacción de los clientes como una prioridad siempre importante, ONE aprovechará Salesforce Sales and Service Cloud para crear experiencias personalizadas y atractivas, uno a uno, a los usuarios proporcionando asistencia omnicanal en todas las interacciones con los clientes.

Además, ONE utilizará Salesforce para proporcionar a los equipos de ventas una visión única del recorrido del cliente, desde la pre-reserva y la reserva hasta la post-reserva en una única plataforma. Además, todos los empleados de ventas y atención al cliente de ONE estarán equipados con los conocimientos técnicos necesarios para prosperar en esta nueva forma de trabajar.

Impacto de la pandemia

"La pandemia hizo que la digitalización del servicio al cliente fuera un imperativo. Es fundamental que las empresas agilicen los procesos internos para situar a los clientes en el centro de su negocio y ofrecer experiencias atractivas de principio a fin", dijo Sujith Abraham, vicepresidente senior y director general de Salesforce ASEAN. "Estamos orgullosos de ayudar a dar vida a la visión de ONE de que el cliente es lo primero, y de ayudarle a seguir ofreciendo experiencias extraordinarias a sus clientes".

"ONE Force va a añadir mucho valor para mejorar nuestra gestión y desempeño general de los clientes, así como para impulsarnos hacia una metodología más basada en soluciones para gestionar requisitos de servicio al cliente", comentó Sundeep Sibal, vicepresidente senior de Gestión Comercial y de Servicios Global de ONE.

"Las marcas de hoy compiten en la economía de la experiencia - sólo aquellas capaces de ofrecer las experiencias más diferenciadas seguirán ganando y reteniendo la lealtad de los clientes", dijo Fabio Vacirca, jefe de la Unidad de Mercado para ASIAM (Australia, Nueva Zelanda, Sudeste de Asia, India, África y Oriente Medio), Accenture. "Estamos encantados de formar equipo con Salesforce y Neuraflash para proporcionar una plataforma integrada de ventas y servicios de extremo a extremo que permitirá a ONE ofrecer experiencias consistentes y excelentes a sus clientes a nivel global. Las posibilidades de nuestra colaboración son ilimitadas y esperamos seguir trabajando con ONE en su viaje de transformación".

"NeuraFlash se enorgullece de desempeñar un papel integral en la transformación del centro de contacto de ONE. ONE tiene ahora una única visión de 360 grados del cliente en todos los canales, incluyendo Salesforce Service Cloud Voice powered by Amazon Connect. Se trata de un despliegue transformador que mejorará la experiencia de los clientes y de los agentes gracias al autoservicio de los clientes, a la eficiencia de los agentes y al uso de la IA y la analítica avanzada con Salesforce Einstein", dijo Brett Chisholm, CEO y cofundador de NeuraFlash.

Por MundoMarítimo