Ocean Network Express (ONE) y MTI anunciaron la creación de una empresa conjunta denominada QUAVEO Company Limited, establecida en diciembre de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, con el objetivo de liderar la transformación digital (DX) de la industria marítima y logística mediante el uso de inteligencia artificial (IA). La nueva sociedad busca combinar la experiencia operativa de ONE en el transporte marítimo de contenedores con las capacidades de MTI en desarrollo e implementación de soluciones basadas en IA.
ONE, que gestiona más de 260 buques y conecta más de 120 países, busca mejorar la eficiencia operativa, responder a mercados cada vez más exigentes, enfrentar la escasez de mano de obra y avanzar en descarbonización, lo cual ha acelerado la necesidad de adoptar tecnologías digitales avanzadas en la industria marítima. En este contexto, QUAVEO apunta no solo a digitalizar procesos, sino a rediseñar modelos de negocio y operaciones con la IA como eje central.
Foco operativo
La nueva compañía fue creada para desarrollar soluciones que generen valor concreto en operaciones reales, combinando el conocimiento práctico de ONE en el transporte marítimo de contenedores con la experiencia de MTI en formación de talento y aplicación de IA. Entre sus principales líneas de negocio se incluye el desarrollo de soluciones de optimización operativa, como el perfeccionamiento de planes de asignación de buques y equipos, además de la mejora de procesos logísticos mediante análisis avanzados de datos.
Asimismo, QUAVEO ofrecerá servicios de IA orientados a mejorar la experiencia de clientes, incluyendo la automatización de respuestas a consultas y la provisión de servicios personalizados. A esto se suma el desarrollo de agentes de IA para automatizar tareas administrativas y de back-office, permitiendo que los equipos humanos se concentren en actividades de mayor valor agregado.
Otro eje relevante será la formación de talento en IA dentro de las propias organizaciones clientes, apoyando la creación de estructuras internas sostenibles para impulsar la transformación digital. La empresa también planea expandir la provisión de soluciones de IA a sectores distintos del marítimo, como distribución y manufactura.
El nombre QUAVEO surge de la combinación de conceptos asociados a calidad, cantidad, idea y evolución, y busca representar una identidad común para un equipo de trabajo internacional.
Visión de MTI y ONE
Desde MTI, su Managing Executive Officer, Ichiro Igari, explicó que “MTI ha fortalecido el equipo de desarrollo de IA y ciencia de datos en su filial en Vietnam y ha avanzado en la implementación principalmente para sus propios servicios. En ese proceso, nos encontramos con ONE y tuvimos la oportunidad de aplicar nuestras capacidades de IA en negocios reales que mueven personas, mercancías y dinero a gran escala”. Añadió que “hoy el mercado exige la capacidad de concebir ideas de forma flexible desde una perspectiva de negocio respecto a una tecnología que evoluciona a una velocidad sin precedentes”, y que en la nueva empresa “crearemos resultados en el negocio de contenedores y en el sector salud, y concretaremos transformaciones empresariales mediante las últimas tecnologías de IA para un rango más amplio de clientes”.
Por su parte, Kenichi Michida, Senior Vice President de Ocean Network Express, señaló que “ONE ha construido una relación sólida con MTI durante muchos años y, como resultado, ya hemos desarrollado múltiples soluciones internamente”. Subrayó que “en la industria del transporte de contenedores, la necesidad de mejorar la calidad de servicio y la eficiencia operativa utilizando IA y LLM [Large Language Model] está aumentando rápidamente”, y que mediante esta nueva empresa “buscamos introducir soluciones altamente competitivas de IA y LLM de forma más rápida y a mayor escala que nunca, además de avanzar activamente en la captación de talento especializado”.
Proyecciones
De cara al futuro, ambas compañías apuntan a cerrar la brecha existente entre el crecimiento explosivo de los datos y su uso efectivo para generar valor económico. En ese sentido, QUAVEO apostará por llevar las soluciones de IA más allá de la fase de prueba de concepto, desplegándolas en entornos operativos reales y complejos, primero en el sector marítimo y luego en otras industrias.
La nueva empresa contará con un capital de US$1,6 millones, con una participación accionaria de MTI del 51% y ONE del 49%, y será liderada por Ichiro Igari. Su foco estará en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos, así como en la formación de capital humano especializado.
Por MundoMaritimo
