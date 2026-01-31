Ocean Network Express (ONE) dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2025 (octubre-diciembre), en los que registró ingresos por US$4.074 millones, lo que representa una caída de 16% interanual, junto a una pérdida neta de US$88 millones.

El desempeño refleja un escenario operacional complejo, marcado por un desequilibrio entre oferta y demanda, menor dinamismo en los flujos de carga y un deterioro de las tarifas spot. Según explicó el CEO de la compañía, Jeremy Nixon, “nuestros resultados del 3T FY2025 reflejan un entorno operativo desafiante, mientras continuamos navegando por las complejidades del actual escenario global”.

La línea naviera detalló que el trimestre estuvo presionado por un aumento persistente de la oferta y una desaceleración del movimiento de carga, especialmente en la ruta Asia–Norteamérica, lo que derivó en una baja interanual de las tarifas spot. “Las dinámicas del mercado impactaron nuestro desempeño durante el trimestre”, reconoció Nixon.

Caída en márgenes y utilidades

En términos de resultados operacionales para el periodo, ONE informó:

EBITDA: US$536 millones (-66% interanual)

EBIT: -US$84 millones (-108%)

Resultado neto: -US$88 millones (-108%)

En tanto, volumen transportado alcanzó los 3,245 millones de TEUs, sin variación respecto al mismo período del año anterior.

La línea naviera subrayó que la entrega continua de nuevos buques elevó la capacidad disponible en el mercado, generando un escenario de mayor holgura entre oferta y demanda, lo que afectó tanto la utilización de la flota como los ingresos por flete.

Disparidad en las principales rutas

En la ruta Asia–Norteamérica, la movilización de contenedores cayó tanto en términos trimestrales como interanuales debido al front loading (adelanto de embarques) ocurrido en el primer semestre del ejercicio. En tanto, en la ruta Asia–Europa, los volúmenes se contrajeron inmediatamente después de la Semana Dorada china, aunque luego se estabilizaron.

ONE advirtió que “el aumento de la oferta contribuyó a una débil utilización de espacios tanto en Norteamérica como en Europa”, mientras que las tarifas de corto plazo se mantuvieron por debajo del nivel del año anterior.

Enfoque en eficiencia y resiliencia

Pese a los resultados, la línea naviera reafirmó su estrategia de control de costos y optimización de red. Nixon sostuvo que ONE continúa enfocada en “una gestión disciplinada de la capacidad, control de costos y optimización continua de la red para fortalecer la resiliencia operativa”. Además, subrayó que “al aprovechar asociaciones estratégicas, reforzamos una red de servicios confiable para servir mejor a nuestros clientes”.

Perspectivas

De cara al cuarto trimestre fiscal, ONE anticipa una mejora gradual. “Si bien los volúmenes del 3T fueron moderados, esperamos una recuperación en el 4T”, indicó la línea naviera. También proyecta un repunte moderado de las tarifas, tras un tercer trimestre más débil de lo esperado.

La proyección anual se basa en el supuesto de que los buques seguirán operando a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza, mientras la compañía “monitorea de cerca la situación en el Mar Rojo”.

Para el cierre del ejercicio FY2025, ONE estima:

Ingresos: US$16.600 millones

EBITDA: US$2.700 millones

EBIT: US$300 millones

Finalmente, la compañía reiteró que mantendrá operaciones ágiles y eficientes, con foco en entregar un servicio de alta calidad a sus clientes, en un entorno que sigue siendo inestable y desafiante.

Por MundoMaritimo