Ocean Network Express (ONE) anunció el lanzamiento de su plataforma de e-commerce renovada, que se ha desarrollado para mejorar la neveagación del cliente mediante una experiencia de usuario más personalizada y atractiva.

La plataforma proporciona funciones de interfaz de usuario renovadas destinadas a mejorar la interacción y la experiencia del cliente de ONE. Vincula las diversas funciones que ofrece ONE, lo que permite a los clientes llevar a cabo todas sus actividades dentro de la plataforma integrada. En los próximos meses, ONE continuará mejorando varios otros aspectos de la aplicación, desde consultas de horarios hasta su proceso de liberación de carga.

Sundeep Sibal, vicepresidente senior en ONE comentó: "El e-commerce de ONE juega un papel fundamental en las aplicaciones orientadas al cliente. Nuestro enfoque continuo es crear una plataforma de e-commerce intuitiva y fácil de usar para el cliente con facilidad de transacción, al mismo tiempo que proporciona una mejor visibilidad para mejorar la experiencia general de envío de los clientes con ONE".

Por MundoMarítimo