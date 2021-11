ONE registró un beneficio neto récord de US$4.200 millones en el último trimestre, y espera que los beneficios netos totales para el año fiscal 2021 (abril de 2021 a marzo de 2022) alcancen la relevante cifra de US$12.000 millones.

Asimismo, la línea naviera, creada hace apenas tres años, generó ingresos de más de US$7.500 millones en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre, después de que los embarques en sus rutas Asia-América y Asia-Europa aumentaran con respecto al trimestre anterior. La utilización de los espacios de sus buques volvió a alcanzar el 100% en ambas rutas.

Al mismo tiempo, los fletes entre Asia y América aumentaron un 33% con respecto al trimestre anterior, y un 38% en la ruta Asia-Europa. La tensión en las cadenas de suministro globales empeoró durante el trimestre, según indicó la línea naviera, lo que fue exacerbado por el impacto de un tifón en China y el aumento de los tiempos de permanencia de los contenedores debido a la escasez de camiones y chasis.

Sin embargo, ONE advirtió que es probable que los ingresos disminuyan en los próximos seis meses, ya que los volúmenes de carga se reducen debido a las influencias estacionales, incluido el Año Nuevo Chino. Las previsiones de ONE indican que los ingresos en el periodo octubre-marzo serán un 9% inferiores a los del periodo abril-septiembre recién pasado, mientras que los beneficios netos caerán un 26%. No obstante, la línea naviera espera obtener un beneficio neto de casi US$12.000 millones (US$11.760 millones) en todo el año fiscal.

Acciones de competitividad y sostenibilidad

Además, ONE adelantó que el nuevo servicio 'KCS' (Corea-China-Straits.), que se pondrá en marcha el 30 de octubre, mejorará el exclusivo servicio al puerto de Pasir Gudang (Malasia), aportando más opciones y mayor flexibilidad a los clientes de ONE. En tanto, el nuevo servicio Asia-África Oriental 'EAF' ha continuado con una carga completa desde su lanzamiento en abril.

Por otor lado, indicó que la plataforma "ONE Quote" está añadiendo con éxito nuevas funciones y ampliando el ámbito comercial. El comercio entre Asia y América del Norte está disponible desde el 28 de septiembre.

También, ONE firmó un memorando de cooperación con la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) para establecer un fondo para el Centro Global para la Descarbonización Marítima (GCMD) para avanzar de descarbonización en la industria marítima y acordó contribuir con US$7,4 millones al GCMD como miembro fundador.

Además, se debe mencionar que PSA Corporation Ltd. y ONE se unen para mejorar la sostenibilidad y reducir la huella medioambiental de la industria marítima, promoviendo los esfuerzos de descarbonización de todo el sector.

Finalmente, ONE ha respaldado el llamado a la Acción para la Descarbonización del Transporte Marítimo de la "Coalición Getting to Zero", una alianza de más de 150 empresas de los sectores marítimo, energético, de infraestructuras y financiero, que tiene como objetivo descarbonizar el transporte marítimo.

Por MundoMarítimo