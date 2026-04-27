En el marco de una nueva edición del Global Cherry Summit, evento que reunió al mercado exportador de cerezas, Ocean Network Express (ONE) reafirmó su compromiso con el sector, destacando la relevancia del encuentro como espacio de articulación entre los distintos actores de la cadena logística.

Manuel González, ejecutivo de ventas de exportación para carga refrigerada de ONE, valoró la instancia al señalar que “estamos contentos de estar nuevamente en esta feria, creemos que es una instancia relevante donde convergen todos los actores de la industria”. En esa línea, subrayó que el evento permite reunir a productores, exportadores, proveedores y, en general, a los distintos eslabones del negocio.

El ejecutivo destacó que este tipo de encuentros no solo facilita el networking, sino que también permite analizar tendencias y anticipar escenarios: “tenemos la oportunidad de observar las visiones y proyecciones del negocio en el corto, mediano y largo plazo”, indicó, agregando que como compañía buscan “ir reforzando nuestro rol dentro de la cadena logística exportadora de cerezas”.

Respecto al desempeño de la temporada 2025-2026, González explicó que estuvo marcada por su temprano inicio. “Si bien es cierto, se ha proyectado un mayor volumen en general de exportación, fue un poco sorpresivo el embarque temprano”, comentó.

No obstante, resaltó la experiencia acumulada de la línea naviera en este segmento como un factor clave para enfrentar estos desafíos. “Llevamos varias temporadas participando ya en este rubro y donde obviamente el contacto con los distintos clientes y actores de la industria nos permitió quizás entender y leer de buena manera cómo iban a ser los números finales”, afirmó.

En ese contexto, la anticipación y la capacidad de reacción resultaron fundamentales. González enfatizó al respecto que “la comunicación es vital, tanto interna como externa con los clientes”, ya que permite “tener un diagnóstico un poquito más claro de cómo va a ser la temporada” y ajustar las decisiones operativas en función de la evolución del mercado.

En cuanto a las expectativas para la temporada 2026-2027, el ejecutivo valoró positivamente las proyecciones presentadas durante las conferencias del evento. “encuentro los números en general están bastante ajustados a cómo se ve la realidad actual de la industria de la cereza”, apreció.

Asimismo, planteó que para ONE este escenario representa un desafío, pero también una oportunidad para consolidar su posicionamiento en el sector. “Nos gustaría seguir participando de manera responsable dentro de lo que es el desarrollo de esta industria”, afirmó.

Respecto a los atributos que ONE ofrece a los exportadores, González puso énfasis en la cercanía y la capacidad de adaptación. "Nuestra capacidad de adaptación se refleja en la personalización de nuestras rutas y en la garantía de equipamiento de alta tecnología, como la tecnología CONTAINER+, para preservar la calidad de la fruta, acompañando siempre las ventanas críticas de exportación", explicó.

Finalmente, el ejecutivo envió un mensaje directo a los exportadores de cerezas en Chile: "Queremos demostrar día a día nuestra capacidad de adaptación y entrega. Nuestro objetivo es claro: ser el aliado que entiende su negocio y actúa como su Number ONE Shipping Partner".

Por MundoMaritimo