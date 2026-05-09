El fin de la era del e-commerce transfronterizo libre de impuestos comienza a redefinir las cadenas de suministro globales. Según Ocean Network Express (ONE), los gobiernos están endureciendo los umbrales de las operaciones de minimis y aumentando la supervisión sobre los envíos de bajo valor, marcando un cambio estructural para el sector. La línea naviera advierte que, en un escenario donde el e-commerce global podría alcanzar los US$6,72 billones hacia 2034, las compañías deberán transitar desde un modelo basado en exenciones tributarias hacia operaciones alineadas con estándares regulatorios más estrictos y cadenas logísticas optimizadas.
Fin de las exenciones
Durante años, las normativas de minimis facilitaron el crecimiento del e-commerce internacional al permitir que cargas de bajo valor cruzaran fronteras con mínimos controles aduaneros y sin pago de aranceles. Sin embargo, según ONE, el aumento exponencial de estos envíos ha llevado a distintas economías a revisar marcos regulatorios diseñados originalmente para volúmenes considerablemente menores.
Entre los factores que impulsan este cambio figuran las preocupaciones por la disminución de ingresos fiscales, cuestionamientos sobre la competencia entre actores locales y plataformas extranjeras, además de mayores exigencias vinculadas a protección al consumidor y control de productos falsificados. De este modo, la “era libre de impuestos” comienza a ser reemplazada por un entorno donde el cumplimiento normativo se transforma en un requisito base para operar en mercados internacionales.
Mayor control global
ONE destaca que Estados Unidos implementó en 2025 modificaciones relevantes a su sistema de minimis, endureciendo los límites para importaciones libres de impuestos y ampliando el alcance de los procesos aduaneros y tributarios sobre envíos transfronterizos. En la práctica, esto ha significado mayores costos operativos, más tiempos de despacho y un incremento de la carga administrativa para múltiples operadores de e-commerce.
Paralelamente, la Unión Europea ha reforzado el control sobre las plataformas digitales mediante la Ley de Servicios Digitales (DSA), clasificando a importantes actores del e-commerce como “Very Large Online Platforms” (VLOPs), lo que implica obligaciones adicionales relacionadas con protección al consumidor y medidas contra la falsificación. Según ONE, regulaciones similares en mercados como Brasil y Tailandia evidencian una tendencia global hacia estándares más homogéneos y estrictos para el comercio transfronterizo.
Cambio modal estratégico
Ante este nuevo escenario, ONE plantea que muchas compañías podrían replantear sus actuales esquemas logísticos, tradicionalmente basados en frecuentes envíos aéreos de pedidos individuales. El aumento de tarifas, mayores controles y procesos aduaneros más complejos están presionando márgenes que ya operaban con elevada sensibilidad a los costos.
En este contexto, la línea naviera sostiene que una diversificación de las cadenas de suministro, con mayor utilización del transporte marítimo regular y competitivo, podría convertirse en una alternativa estratégica para priorizar estabilidad y eficiencia operacional por sobre las ventajas tributarias que caracterizaron al modelo anterior.
Según ONE, la transición hacia un entorno comercial más regulado requerirá no solo ajustes en las rutas de transporte, sino también una mayor capacidad para gestionar flujos globales de carga y cumplimiento normativo internacional. La compañía afirma que su red global y sus soluciones especializadas para e-commerce buscan responder a estas nuevas exigencias mediante cadenas de suministro resilientes, eficientes y adaptadas al nuevo marco del comercio internacional.
Por MundoMaritimo
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