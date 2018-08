Ocean Network Express (ONE) informó que el 31 de julio celebró el inicio de la ruta inaugural de su segundo portacontenedor de una serie de siete 14.000 TEUs. Se trata del “ONE Minato”, buque que luce el color magenta de la naviera, el cuál zarpó desde Yantian International Container Terminals Limited (YICT).

Navegando bajo la bandera de Japón, “ONE Minato” es un portacontenedores de nueva construcción que fue entregado por Imabari Shipbuilding Co., Ltd. en Hiroshima, Japón, el 24 de julio de 2018.

La nave de 365,94 metros de eslora y 51,2 metros de manga, fue desplegada en la ruta comercial de THE Alliance Asia-USEC en el servicio EC4, tras recalar en los puertos de Kaohsiung, Hong Kong y Yantian. La nave continuará su ruta hacia Cai Mep, luego a Singapur y, a través del Canal de Suez, seguirá a Nueva York, Norfolk, Savannah y Charleston en la Costa Este de los Estados Unidos. De regreso, volverá a recalar en los puertos de Nueva York, Singapur y Kaohsiung.

"Este es un momento muy especial para ONE para dar la bienvenida a nuestro ‘ONE Minato’, que es el segundo de una serie de siete portacontenedores nuevos de 14.000 TEUs con nuestro sello magenta en su casco. El mayor despliegue de grandes buques mejora nuestra estrategia de crecimiento y complementa nuestra flota", aseguro Shunichiro Mizukami, encargado de la región Asia Oriental y director ejecutivo de ONE EA durante la ceremonia de bienvenida.

"Este nuevo buque y su gemelo que navegan en la ruta comercial entre Asia y América del Norte pueden fortalecer aún más nuestra red de Asia. Junto con nuestros clientes y socios como YICT, ONE se dedica a proporcionar soluciones óptimas y servicios de mayor calidad ya que creemos que ‘Como uno, podemos’” señaló.

Por su parte el director ejecutivo de YICT, Patrick Lam dijo que "nos sentimos muy honrados de presenciar el viaje inaugural de "ONE Minato" en YICT. Esto no solo marca la asociación a largo plazo entre ONE y YICT, sino también destaca el hecho de que YICT es el hub preferido por los mega-buques en el centro en el sur de China".

