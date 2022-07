“En esta etapa es demasiado pronto para decirlo, pero la incertidumbre hasta ahora no se ha reflejado en los embarques generales del primer semestre de ONE. Sin embargo, una combinación de bloqueos en China y una cancelación de reservas desde Rusia significó una disminución interanual (abril-junio) del 5%”, afirmó Jeremy Nixon, CEO de Ocean Network Express (ONE) en un reporte especial de la línea naviera a propósito del cierre del primer semestre de 2022.

Según explicó, las tarifas generales de flete continúan siendo significativamente más altas que el año pasado. Sin embargo, se enfrentan mayores costos operativos, impulsados por la congestión portuaria y terrestre y la inflación mundial. También citó como factor el malestar laboral que está contribuyendo a la congestión portuaria, en referencia a las huelgas portuarias en Alemania, de ferroviarios en el Reino Unido y de camioneros en Corea del Sur y EE.UU. A su vez afirmó que “hemos aumentado velocidades de los buques para mantener los itinerarios, lo que ha aumentado el consumo de combustible. También hemos visto un aumento en los gastos de agenciamiento, TI y de impuestos”.

Pese a la relajación de los bloqueos en China, Nixon citó nuevos desafíos como “la escasez de camiones y mano de obra” y añadió que “estamos listos para hacer cambios futuros en los arreglos de los clientes y apoyar a los beneficiarios de la carga si la situación cambia significativamente otra vez”.

Junto con observar atentamente el desarrollo de las negociaciones laborales de los estibadores de la ILWU en la USWC, indicó que se han apreciado “cambios de carga entre las costas este y oeste, posiblemente impulsados ​​por las expectativas de los expedidores sobre el potencial de empeoramiento de las condiciones portuarias en la USWC”.

Inversiones

En cuanto a inversiones futuras destacó que ONE está implementando su ambicioso programa de crecimiento de flota y en mayo confirmó un pedido por US$1.600 millones para 10 portacontenedores de gran tamaño programado para ser entregado en 2025, orden que será ejecutada por Nihon Shipyard de Japón y Hyundai Heavy de Corea del Sur”.

Detalló además que cada buque tendrá una capacidad de 13.700 TEUs y que están diseñados con los más altos estándares de eficiencia e incorporan una variedad de tecnologías de vanguardia, pudiendo ser adaptados para operar con amoníaco o metanol, así como ofrecer capacidades de captura de carbono.

Por otra parte, destacó que para “abordar la continua escasez mundial de contenedores, ONE ya ha comprado 3.000 contenedores refrigerados y 30.000 contenedores dry en 2022”.

Jeremy Nixon aseguró que “la estrategia de inversión nos permitirá adquirir más naves, acordar fletamentos a más largo plazo y actualizar terminales, nuestra red digital infraestructura y adquirir más contenedores”.

En el corto plazo, indicó, “hemos implementado cambios operativos, como el aumento de la velocidad de los buques y la asignación de buques a rutas clave lo más rápido posible”, lo que aseguró contribuirá a solucionar el problema de la caga no embarcada debido a los retrasos producidos por la congestión portuaria.

Por MundoMarítimo