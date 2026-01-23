Ocean Network Express (ONE) realizó recientemente el Primer Seminario ONE Guatemala. Enfocado en la identificación y el fortalecimiento de oportunidades de mercado. El evento de acuerdo con la línea naviera representó un paso relevante para ampliar la competitividad del comercio exterior guatemalteco en un entorno global cada vez más dinámico.
César Falcón, presidente de ONE Guatemala, destacó en la oportunidad la importancia de una actuación estratégica y colaborativa para el desarrollo del país. “Este es un foro de acción. Nuestro objetivo es entender cómo, de manera conjunta, podemos fortalecer las cadenas de suministro y transformar la logística en una ventaja competitiva real para Guatemala”, afirmó.
Entre los puntos destacados del programa, la conferencia de AGEXPORT, a cargo de su presidente, Francisco Ralda, presentó una visión estratégica sobre el papel de la diversificación de las exportaciones y la inteligencia de mercado en el posicionamiento de Guatemala como un hub logístico regional. El análisis reforzó que el crecimiento del volumen exportado es uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país.
Además de los debates estratégicos, el seminario ofreció a los participantes una experiencia técnica diferenciada. En la demostración de tecnología, Carla Sánchez, Regional Reefer Care Manager de Daikin Industries, realizó una visita guiada a los contenedores reefer de ONE, donde los asistentes pudieron conocer de cerca el funcionamiento del equipamiento de Daikin. Asimismo, durante su presentación sobre Atmósfera Controlada, explicó cómo esta tecnología contribuye a preservar la integridad de cargas sensibles, como frutas y vegetales.
Desde una visión sistémica del sector, Fredy Palma, director general de la Zona Libre Puerta del Istmo, y Antonio Pineda, gerente general de Expogranel, compartieron perspectivas sobre las zonas de desarrollo y los desafíos de la industria azucarera.
Complementando el debate, Luis Ángel Mera, Forward Booster, abordó aspectos del mundo del forwarding y de la gestión de riesgos en el comercio internacional.
El diálogo sectorial se profundizó en un panel moderado por César Falcón, con la participación de Roberto Papadopolo, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Navieros de Guatemala; José de la Peña, presidente de la Junta Directiva del Puerto Santo Tomás de Castilla; y el abogado Günther Filitz. La discusión reforzó que la eficiencia logística depende de la coordinación y el alineamiento entre todos los eslabones de la cadena.
El éxito de esta primera edición fue potenciado por el apoyo de socios estratégicos que comparten la visión de excelencia de ONE: Consersa, Expogranel, Daikin, Bridge Intermodal Transport (BIT), Agunsa, TransContainer, Grupo Logístico AG, Transportes Barrientos y Grupo Balu.
Al cierre del evento, ONE reafirmó su compromiso de largo plazo con Guatemala, actuando como un socio estratégico en la transformación de ideas en acciones concretas para hacer que el comercio exterior del país sea más ágil, resiliente y com.
