Ocean Network Express (ONE) anunció el éxito de una segunda prueba de biocombustible marino sostenible a bordo del "M/V MOL Experience". Las especificaciones de la segunda prueba fueron diferentes a las de la primera, con una proporción de mezcla de mezcla tres veces mayor en contenido de biocombustible, lo que lleva a la ONE a dar un paso más hacia la reducción de su huella de carbono.

El "M/V MOL Experience" fue repostado con biocombustible marino durante el abastecimiento de combustible en el puerto de Róterdam, Países Bajos, el 7 de marzo de 2021. El buque, desplegado en el servicio 'AL5', consumió completamente el biocombustible a los 24 días del período de prueba de 36 días, que terminó el 12 de abril de 2021.

Al igual que en la primera prueba, el período de abastecimiento de combustible y de pruebas se realizó en colaboración con MOL y la empresa pionera en biocombustibles sostenibles GoodFuels. El éxito de la prueba demuestra una vez más la viabilidad de los biocombustibles sostenibles, al tiempo que ayuda a la ONE a cumplir sus objetivos de reducción de carbono para 2030 y 2050 respectivamente.

El biocombustible utilizado en el ensayo es derivado de fuentes renovables y se se produce a partir de materias primas certificadas etiquetadas como 100% de desecho o residuo, como el aceite de cocina usado.

Se considera que los biocombustibles son neutros en carbono porque el dióxido de carbono absorbido por la fuente de la biomasa es igual al dióxido de carbono liberado cuando se quema el combustible, lo que lo ha llevado a ganar la atención en todo el mundo como una alternativa ecológica a los combustibles fósiles.

Los biocombustibles sostenibles de GoodFuels están prácticamente exentos de óxidos de azufre y ofrecen una reducción del 80 al 90% de las emisiones de CO2 en comparación con los combustibles fósiles equivalentes. Son técnica y operativamente equivalentes a los combustibles marinos derivados del petróleo y no requieren modificaciones en los motores marinos o en la infraestructura de combustible.

GoodFuels sólo trabaja con materias primas renovables que no pueden utilizarse para ninguna aplicación de mayor calidad ni para el reciclaje, por lo que se consideran verdaderamente sostenibles.

De Acuerdo con ONE, el ensayo del biocombustible supone un paso positivo en las iniciativas de sostenibilidad de ONE, que incluye cuatro áreas prioritarias: Medio ambiente, social, gobernanza y excelencia operativa. El uso de biocombustibles ayudará a ONE a cumplir sus objetivos de sostenibilidad medioambiental, que pretenden reducir las emisiones de dióxido de carbono de carbono (en gramos/TEU-km) en un 25% respecto a su referencia de 2018 para 2030, y en un 50% para 2050.

Takashi Mishima, director general de Gestión de Flotas de ONE, aseguró que "la segunda prueba fue un gran reto para nosotros debido a la mayor proporción de contenido de biocombustible. Estamos muy contentos de haber de haber completado la prueba sin ningún problema. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a MOL GoodFuels y las partes relacionadas por su colaboración y esfuerzo. Seguiremos estudiando el uso del biocombustible para la flota de ONE, ya que tenemos la ambición de utilizar biocombustibles en alta proporción y en grandes cantidades para descarbonizar nuestra flota".

Isabel Welten, directora comercial de GoodFuels, indicó que "el anuncio de hoy es otro paso importante para acelerar la transición energética en el transporte marítimo. Junto con ONE estamos trabajando para conseguir un suministro más estructural de biocombustibles marinos sostenibles, y este segundo ensayo exitoso con la ONE demuestra que hay un gran impulso detrás de los biocombustibles sostenibles avanzados, hoy y para el futuro".

"Como unos de los primeros impulsores de la descarbonización en el mundo, junto con ONE y MOL estamos demostrando que ya existen soluciones para reducir el impacto medioambiental de las operaciones de los buques, y que los biocombustibles marinos desempeñarán un papel crucial en la descarbonización viable y rentable de la industria. Nos gustaría agradecer a ONE y a MOL su compromiso con el transporte marítimo sostenible y esperamos colaboración en el futuro", añadió al finalizar.

Por MundoMarítimo