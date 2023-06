Ocean Network Express (ONE) festejó su quinto aniversario en su oficina ONE Green en Singapur el 7 de junio. En su discurso de apertura de la celebración, Jeremy Nixon, CEO de ONE, dijo: "Ha sido un viaje increíble para ONE en los últimos cinco años. Se presentaron numerosos desafíos, pero también hemos logrado muchos éxitos. Estoy orgulloso de lo que alcanzamos juntos".

Por su parte, el presidente de la MPA, Niam Chiang Meng, comentó: "Felicidades a ONE en este hito significativo. Ha crecido constantemente a lo largo de los años y es uno de los operadores de línea más grandes de Singapur en la actualidad, contribuyendo en áreas de descarbonización marítima, innovación y digitalización, y desarrollo de personal. Agradecemos la confianza en Singapur y esperamos gran colaboración en los próximos años".

Finalmente, el Embajador de Japón en Singapur, Hiroshi Ishikawa, declaró: "Me gustaría extender mis más cálidas felicitaciones a Ocean Network Express en su quinto aniversario. Han desempeñado un papel vital en la economía global y estoy seguro de que continuarán haciéndolo en los próximos años. Gracias por sus continuas contribuciones a Singapur y al mundo".

Antecedentes y futuro

ONE fue fundada en abril de 2018 a través de la fusión de tres compañías japonesas de transporte marítimo de contenedores: MOL, NYK y K Line. La sociedad tiene una flota de más de 200 embarcaciones, navegando en aproximadamente 170 rutas en más de 120 países.

ONE ha enfrentado varios desafíos en los últimos cinco años, incluida la pandemia de COVID-19 y las interrupciones en la cadena de suministro global. A pesar de todo esto, han seguido creciendo. Como parte de sus esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, están invirtiendo en nuevas tecnologías y soluciones para mejorar su eficiencia operativa y sostenibilidad, así como también se encuentran expandiendo su red de servicios para servir mejor a sus clientes y llegar a nuevos mercados.

Celebración

A la ceremonia de celebración asistieron más de 150 invitados, incluyendo funcionarios gubernamentales, socios y clientes. Como parte de la conmemoración, se realizó una ceremonia tradicional japonesa llamada Kagami-Biraki. En esta, se abre un barril de sake con un mazo de madera. Se cree que romper el barril de sake traerá buena suerte y prosperidad.

El CEO de ONE, Jeremy Nixon, el presidente de la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA), Niam Chiang Meng, y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en Singapur, Hiroshi Ishikawa, realizaron el Kagami-Biraki vistiendo happi coats, abrigos tradicionales japoneses usados durante festivales y ceremonias. Como parte de la celebración, los asistentes fueron invitados a un brindis con sake.

