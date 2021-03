ONE informó que el buque "ONE APUS" zarpó exitosamente desde el puerto de Kobe en Japón el 16 de marzo de 2021 a las 13:00 horas. Su fecha estimada de arribo al puerto Long Beach es el 30 de marzo de 2021 o alrededor de esa fecha, sin garantía y sujeta a cambios. Respecto al horario de atraque del "ONE APUS" en dicho puerto se estima que se concretará el 7 de abril de 2021, debido a la actual congestión en la zona de la Bahía de San Pedro.

Mientras que el plan general era volver a cargar tantos contenedores originales sin daños y transbordados al "ONE APUS" como fuera razonablemente posible, hay algunos contenedores transportados en el itinerario original del "ONE APUS" que pueden necesitar ser transportados en diferentes buques por razones de seguridad y/o restricciones operativas, o donde la documentación requerida no pudo ser completada a tiempo para el zarpe de la nave. En estos casos, los clientes afectados han sido informados y serán asesorados. Posteriormente, nuestros representantes comerciales les informarán sobre la solución alternativa.

Para los contenedores que navegan en "ONE APUS", los clientes que no han completado la presentación del ingreso de importación de importación, les rogamos que lo hagan según el proceso habitual.

Por MundoMarítimo