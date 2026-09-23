Ocean Network Express (ONE) alcanzó una reducción de 65% en la intensidad de sus emisiones de alcance 1 respecto de la línea base de 2008, avanzando hacia su objetivo de disminuir este indicador en 70% al 2030, según dio a conocer la compañía en su Informe de Sostenibildad 2026.
El documento, que comprende el período entre abril de 2025 y marzo de 2026, detalla los avances de la naviera en descarbonización, renovación de flota, combustibles alternativos, eficiencia operacional y digitalización, además de iniciativas desarrolladas junto a terminales portuarios.
ONE precisa que la reducción de 65% corresponde a intensidad de emisiones de CO2e por TEU-km transportado, por lo que no equivale a una disminución de igual magnitud en sus emisiones absolutas. La meta de la línea naviera es alcanzar una reducción de 70% de esta métrica al 2030 y llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en los alcances 1, 2 y 3 en 2050.
La estrategia considera cinco líneas principales de descarbonización: gestión del carbono, eficiencia operacional, inversiones verdes, combustibles alternativos y construcción de ecosistemas de colaboración. A ellas se suman iniciativas relacionadas con el desguace de buques y la conservación ambiental.
Flota preparada para nuevos combustibles
Uno de los principales avances informados durante 2025 corresponde a la incorporación de 14 buques de la serie ONE S-Series, diseñados para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y preparados para una futura utilización de metanol y amoníaco.
La línea naviera señala que estas inversiones buscan reducir emisiones y, al mismo tiempo, disminuir los riesgos asociados a futuras exigencias regulatorias relacionadas con la transición energética del transporte marítimo.
El reporte también destaca el servicio ONE LEAF+, orientado a clientes que buscan reducir sus emisiones de alcance 3. La solución utiliza biocombustible UCOME y, según ONE, permite una reducción aproximada de 84% de las emisiones de CO2e well-to-wake (del pozo al tanque) frente al combustible convencional. Las reducciones son verificadas de manera independiente y el combustible empleado cuenta con certificación ISCC.
En paralelo, la línea naviera continúa aplicando medidas operacionales destinadas a reducir el consumo de combustible, entre ellas optimización de itinerarios, menores estadías en puerto, planificación de rutas basada en análisis meteorológico mediante inteligencia artificial, mantenimiento de cascos y hélices y optimización de la estiba.
La intensidad de emisiones de alcance 1 de ONE disminuyó desde 38,63 gCO2e/TEU-km en FY2023 a 37,21 en FY2024 y 35,68 en FY2025.
Panamá entre las iniciativas de eficiencia portuaria
El informe incorpora además un componente directamente vinculado con Latinoamérica. A través de su Terminal Partnerships Program, ONE trabaja actualmente con operadores de 45 terminales a nivel mundial para identificar cuellos de botella operacionales y desarrollar conjuntamente medidas destinadas a mejorar la productividad y confiabilidad de los servicios.
De ese total, 22 terminales mantienen proyectos en desarrollo y otros 23 ya han incorporado las iniciativas a sus operaciones habituales.
Entre las experiencias recientes, ONE menciona específicamente a Panamá, junto con Southampton y Cai Mep, indicando que los proyectos han permitido obtener mejoras medibles tanto en eficiencia en la movilización de carga como en los tiempos de permanencia de los buques en puerto.
El programa contempla coordinación en materias como planificación de recaladas, estiba y disponibilidad de equipos, factores que ONE relaciona directamente con una mayor productividad portuaria y menores tiempos de estadía.
La línea naviera también estableció como indicador operacional alcanzar una confiabilidad superior a 75% dentro de una ventana de 72 horas entre el tiempo estimado y el tiempo efectivo de llegada, utilizando información en tiempo real para ajustar velocidades y aplicar planes de recuperación cuando sea necesario.
Digitalización alcanza también a Chile
La transformación digital constituye otro de los pilares de la estrategia. ONE informa que 93% de las reservas de sus clientes ya se procesa mediante plataformas digitales, mientras que la utilización del conocimiento de embarque electrónico alcanzó 10%.
En Latinoamérica, Chile figura entre los 11 países donde ONE amplió su plataforma ONE Finance e-Payment. La herramienta permite a los clientes consultar el estado de sus facturas y realizar pagos en línea, además de delegar pagos a agentes o brokers.
La compañía adelantó además que trabaja en nuevas funcionalidades de autoservicio destinadas a conciliar y liquidar facturas pendientes, con el objetivo de acelerar la liberación de las cargas.
ONE mantiene asimismo su Regional Headquarters para Latinoamérica en São Paulo y reportó 889 empleados en la región durante FY2025, reflejando la presencia que el mercado latinoamericano mantiene dentro de su estructura global.
El reporte sitúa estos avances dentro de una estrategia más amplia en la que ONE busca combinar descarbonización, eficiencia operacional, digitalización y colaboración con terminales y proveedores, mientras prepara su flota y sus operaciones para las nuevas exigencias ambientales y regulatorias del transporte marítimo.
Por MundoMaritimo
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