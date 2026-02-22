Colombia, Senegal y Sudáfrica fueron seleccionados como países socios para 2026 del programa GreenVoyage2050 de la Organización Marítima Internacional (OMI), iniciativa de cooperación técnica que respalda la implementación de la Estrategia de GEI 2023 del organismo.

En el marco del programa, GreenVoyage2050 apoyará a las tres naciones en el desarrollo de sus Planes de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés), instrumentos que funcionarán como hojas de ruta estratégicas para definir medidas a nivel país orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del transporte marítimo.

El respaldo entregado a través de GreenVoyage2050 y del Programa Integrado de Cooperación Técnica (ITCP) de la OMI será adaptado a las necesidades y prioridades específicas de cada Estado. Este incluirá asesoría técnica especializada, facilitación del diálogo con las partes interesadas, así como apoyo administrativo y de coordinación para la elaboración de los planes.

Hoja de ruta hacia la descarbonización

Los Planes de Acción Nacional cumplen un rol clave en la alineación de los sectores marítimos nacionales con la Estrategia de GEI 2023 de la OMI (resolución MEPC.377(80)), que establece como objetivo alcanzar emisiones netas cero de GEI procedentes del transporte marítimo internacional hacia —o en torno a— 2050.

Estos planes constituyen herramientas prácticas para fortalecer la preparación nacional, abordando tanto el transporte marítimo doméstico como el internacional, cuando corresponda. Asimismo, proporcionan un marco coordinado para implementar estrategias eficaces de reducción de emisiones, facilitando la integración de políticas públicas, regulación sectorial e iniciativas tecnológicas.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Colombia, Senegal y Sudáfrica como nuevos socios del programa GreenVoyage2050 para desarrollar sus Planes de Acción Nacional”, señaló Gyorgyi Gurban, jefa de Implementación de Proyectos de la OMI. “Trabajaremos conjuntamente este año para identificar rutas prácticas, impulsadas por cada país, que permitan reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo, en línea con la Estrategia de GEI 2023 de la OMI”.

Proyección y ampliación del programa

Con su incorporación, los tres países se suman a un grupo en expansión de Estados que avanzan en la elaboración de Planes de Acción Nacional bajo el alero de GreenVoyage2050. La selección se apoya en el impulso generado en 2025, cuando cinco países fueron integrados al programa, conformando una cohorte creciente de economías en desarrollo que adoptan medidas concretas para armonizar sus políticas marítimas con los objetivos climáticos de la OMI.

La nueva cohorte también refleja un involucramiento cada vez más transversal y multilingüe, fortaleciendo el aprendizaje entre pares y la colaboración entre contextos nacionales diversos.

Los Planes de Acción Nacional ya presentados ante la OMI se encuentran disponibles en el sitio web del organismo, ofreciendo ejemplos prácticos de cómo los países están traduciendo la Estrategia de GEI en acciones a nivel nacional y promoviendo el intercambio de experiencias entre regiones.

Asimismo, se prevé que nuevas oportunidades de apoyo se habiliten mediante una próxima convocatoria abierta para asistencia técnica, programada para más adelante en 2026, a la cual se invita a postular a los Estados Miembros elegibles.

Segunda fase hasta 2030

GreenVoyage2050 es un programa de cooperación técnica impulsado por la OMI para asistir a países en desarrollo en la reducción de emisiones de GEI del transporte marítimo.

Actualmente en su segunda fase (2024-2030), la iniciativa respalda a los Estados en el diseño e implementación de estrategias nacionales de reducción de emisiones, así como en la ejecución de proyectos piloto con tecnologías de bajo carbono. El programa cuenta con financiamiento de diversos gobiernos donantes, entre ellos Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega.

Por MundoMaritimo