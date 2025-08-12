El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, solicitó vigilancia y una mayor cooperación entre los Estados miembros y los socios internacionales para hacer frente a las crecientes amenazas a la seguridad marítima mundial. El llamado lo realizó en el marco de su intervención en el debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado el 11 de agosto, presidido por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.

El debate de alto nivel tenía como objetivo promover enfoques innovadores, inclusivos y cooperativos para mejorar la seguridad marítima que fortalezcan el multilateralismo y defiendan el marco jurídico internacional.

“Nuestra respuesta colectiva debe basarse en la prevención, la vigilancia constante, la innovación y el fortalecimiento continuo de la cooperación regional e internacional. El multilateralismo es clave en este sentido. La seguridad marítima es una responsabilidad compartida” dijo Domínguez. Además, destacó la necesidad de que los Estados cumplan con las obligaciones establecidas en las normas internacionales en materia de seguridad, protección y protección del medio ambiente en el transporte marítimo.

Hacer frente a las amenazas en constante evolución

En 2024, se denunciaron a la OMI cerca de 150 incidentes de piratería y robo a mano armada, con las cifras más elevadas en los estrechos de Malaca y Singapur, el océano Índico y África occidental. Ese mismo año, los ataques ilegales en el mar Rojo tuvieron como objetivo buques, en violación del derecho internacional y la libertad de navegación.

Los ciberataques, el tráfico de drogas y las actividades fraudulentas siguen socavando la seguridad marítima, mientras que las tecnologías emergentes traen consigo tanto oportunidades como riesgos, lo que pone de relieve la urgencia de una gobernanza sólida en materia de ciberseguridad.

“Cuando las tensiones geopolíticas perturban el transporte marítimo y tripulantes inocentes pierden la vida, como hemos visto recientemente en la zona del Mar Rojo y durante 2024, la única forma de avanzar es el diálogo constructivo. La seguridad marítima no es solo una cuestión técnica, sino profundamente humana”, afirmó Domínguez.

Desarrollo de capacidades, intercambio de información

Para mitigar algunos de estos desafíos, la OMI ha elaborado medidas vinculantes, como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) de 2004, los protocolos revisados de 2005 para la represión de actos ilícitos en el mar o tratados SUA, y los requisitos de ciberseguridad dentro de los sistemas obligatorios de gestión de la seguridad.

Los proyectos de desarrollo de capacidades contribuyen a reforzar las respuestas regionales, haciendo hincapié en el intercambio de información y la cooperación. Entre los marcos más destacados figuran el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia (ReCAAP), el Código de Conducta de Djibouti y su Enmienda de Yeda (DCOC/JA) y el Código de Conducta de Yaundé (YCOC) entre los países de África Occidental y Central.

Domínguez también destacó las asociaciones con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL, organismos regionales y Estados miembros donantes para impulsar esta labor, a través de iniciativas como el Programa del Mar Rojo y el Proyecto de Seguridad Portuaria, financiados por la UE.

Por MundoMaritimo