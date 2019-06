En la jornada de 25 de junio, como cada año se celebró el Día Internacional de la Gente de Mar, motivo por el cual la Organización Marítima Internacional (OMI) hizo un llamado al sector marítimo y en general con el fin de abordar el tema de este año, que apunta a la igualdad de género, y así manifestar su apoyo a esta causa.

El hashtag utilizado para la campaña, #IAmOnBoard (estoy a bordo) y se incentivó su uso por todas las personas, sin importar su género, que quisieron participar en la campaña y mostrar su solidaridad por la igualdad de género en el sector marítimo.

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, manifestó que “este es un mensaje para todos aquellos que trabajan en el sector marítimo: si no reconocen y empoderan a las mujeres en su trabajo estarán perdiendo una gran reserva de talentos. Uníos a la campaña del Día de la gente de mar y embarcaos con la igualdad de género en el mar".

Además, la campaña de este año del Día de la Gente de Mar, con su hashtag # IAmOnBoard, está vinculada con el tema del Día Marítimo Mundial 2019, "Empoderando a la mujer en la comunidad marítima" y apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente, el ODS 5.

El secretario general de la OMI finalizó señalando que "la igualdad de género es clave para el desarrollo sostenible. Únete a la campana del Día de la Gente de Mar para fomentar las carreras marítimas entre las mujeres. Yo ya me he embarcado con la igualdad de género, ¿lo has hecho tú?", dijo el Secretario General Lim.

Por MundoMarítimo