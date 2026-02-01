El Subcomité de Diseño y Construcción de Buques de la Organización Marítima Internacional (OMI) celebró recientemente su 12ª sesión (SDC 12), instancia en la que finalizó y avanzó en una serie de directrices, enmiendas y planes de trabajo vinculados a la seguridad, el diseño y la operación de los buques, reportó DNV.

Entre los principales resultados, el Subcomité concluyó la revisión de las Notas Explicativas del concepto de Retorno Seguro a Puerto para buques de pasajeros. Estas notas amplían el alcance de la orientación existente para cubrir todo el ciclo de vida del buque, desde el diseño y la verificación hasta las pruebas y aspectos operativos. El nuevo texto se aplicará a naves cuyo contrato de construcción se celebre a partir del 1 de enero de 2028, o cuya quilla sea colocada desde el 1 de julio de ese año, o cuya entrega se produzca desde el 1 de enero de 2032. El proyecto será remitido al Comité de Seguridad Marítima (MSC 111) en mayo de 2026.

En materia de inspecciones, el SDC 12 finalizó las directrices para el uso de técnicas de inspección remota bajo el Código ESP 2011, que permiten apoyar al inspector mediante drones, vehículos operados remotamente u otros dispositivos, sin acceso físico directo. Estas directrices acompañan las enmiendas previamente aprobadas para permitir su uso en tanqueros y graneleros existentes y serán sometidas a la consideración del MSC 111.

El Subcomité también acordó proyectos de enmienda al Código ESP 2011 para armonizar los procedimientos de detección de fracturas entre graneleros y tanqueros, así como modificaciones a las disposiciones técnicas sobre medios de acceso a bodegas de carga en graneleros de costado simple (casco con una sola pared lateral), con una entrada en vigor prevista para 2032.

Respecto de nuevas tecnologías y combustibles alternativos, el SDC 12 elaboró un plan de trabajo para desarrollar un marco de seguridad que abarque baterías de ion-litio, propulsión eólica y energía nuclear. El cronograma preliminar prevé posibles enmiendas al Convenio SOLAS y directrices asociadas entre 2028 y 2030, según la tecnología considerada.

En paralelo, el Subcomité avanzó en el desarrollo de estándares de desempeño para la gestión de alarmas en salas de control de máquinas, tras acordar un esquema inicial y una hoja de ruta que apunta a la finalización de estos estándares en 2028.

Otro de los hitos fue la finalización de la revisión de las normativas provisionales sobre el uso de plásticos reforzados con fibra en estructuras de buques, centradas en aspectos de seguridad contra incendios. El texto actualizado será presentado al MSC 111 para su aprobación.

En el ámbito de la propulsión, el SDC 12 analizó una revisión del capítulo II-1 del Convenio SOLAS para incorporar tanto sistemas tradicionales como configuraciones modernas de propulsión y gobierno, con requisitos basados en objetivos y una posible entrada en vigor en 2032. Asimismo, continuó el trabajo sobre nuevos estándares internacionales de maniobrabilidad aplicables a buques nuevos.

El Subcomité también acordó un proyecto de orientación técnica para optimizar conjuntamente la eficiencia energética y la reducción del ruido radiado submarino, que será remitido al Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 84).

Otros asuntos tratados incluyeron la evaluación de disposiciones sobre vías de escape en espacios de máquinas, en las que no se identificaron problemas de seguridad adicionales, y la elaboración de enmiendas al Código MODU 2009 relativas a sistemas de parada de emergencia. Asimismo, se continuó el análisis de requisitos de acceso y ventilación en espacios que alojan tanques de nitrógeno, trabajo que seguirá en la próxima sesión.

Las decisiones adoptadas por el SDC 12 quedan sujetas a revisión y aprobación final por parte del Comité de Seguridad Marítima de la OMI en sus próximas reuniones.

