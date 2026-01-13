La Organización Marítima Internacional (OMI) puso en vigor desde el 1 de enero de 2026 un amplio paquete de enmiendas a convenios y códigos clave, con el objetivo de reforzar la seguridad, la protección ambiental y los estándares de formación en la industria marítima. Las modificaciones abarcan desde nuevas exigencias de capacitación hasta cambios técnicos en equipos, sistemas de navegación y prevención de incendios.

Formación y competencias

Uno de los ejes es la prevención y respuesta frente al acoso, la intimidación y las agresiones sexuales. Las enmiendas al Código STCW incorporan requisitos obligatorios de formación básica para que la gente de mar cuente con conocimientos y herramientas para identificar, prevenir y actuar ante este tipo de situaciones, integrando estas competencias en los estándares mínimos de seguridad personal y responsabilidades sociales.

En paralelo, entraron en vigor cambios a la Convención STCW-F y el nuevo Código STCW-F para el personal de buques pesqueros. El objetivo es armonizar las calificaciones y establecer un nivel mínimo de competencia, con un marco jurídico actualizado y directrices para una aplicación uniforme en formación, certificación y evaluación.

Seguridad y medio ambiente

En materia de seguridad de la navegación y protección del medio marino, se activaron las enmiendas a MARPOL y SOLAS que establecen la notificación obligatoria de contenedores perdidos en el mar. El capitán deberá comunicar el incidente a los buques en las cercanías, al Estado costero más próximo y al Estado de Abanderamiento, detallando información como posición y número de unidades, reconociendo el riesgo que estos eventos suponen para la navegación y el entorno.

SOLAS también incorpora una nueva norma sobre equipos de izaje a bordo y cabrestantes de manejo de anclas, que fija requisitos de diseño, operación, inspección, pruebas y mantenimiento, apoyados por directrices técnicas específicas. A esto se suman enmiendas para reforzar la seguridad de los buques que utilizan combustibles líquidos, exigiendo declaraciones previas al suministro de bunker sobre el cumplimiento del punto de inflamación mínimo de 60 °C.

Requisitos técnicos

Otro cambio relevante es la extensión de ciertas exigencias del Código Polar y de SOLAS a más tipos de naves que operan en aguas polares, incluyendo pesqueros desde 24 metros de eslora, yates de recreo de 300 GT y ciertos buques de carga de menor porte.

En el ámbito de las inspecciones, se modificó el Código ESP para fortalecer el rol de las administraciones respecto de las empresas que realizan mediciones de espesores en graneleros y tanqueros, incluyendo auditorías sobre su organización y gestión.

Desde 2026, los portacontenedores y graneleros nuevos de 3.000 GT y más deberán estar equipados con un inclinómetro electrónico u otro medio para determinar, mostrar y registrar el movimiento de rolido (oscilación lateral alrededor de su eje longitudinal, de proa a popa), con algunas excepciones para buques de carga general.

Protección contra incendios

En esta materia, se introdujo la prohibición del uso o almacenamiento de agentes extintores que contengan PFOS, tanto en buques nuevos como en los existentes, estos últimos debiendo cumplir a más tardar en su primera inspección posterior a enero de 2026. Asimismo, se endurecieron los requisitos de seguridad en espacios Ro-Ro, de categoría especial y para vehículos, incorporando sistemas fijos de detección, patrullaje y monitoreo por video.

El Código IMDG consolidado con la enmienda 42-24 pasó a ser obligatorio para todos los buques que transporten mercancías peligrosas en bultos, mientras que el Código de Granos fue ajustado para incluir nuevas condiciones de carga en compartimentos especiales.

También entraron en vigor cambios al Código IGF para mejorar la seguridad en buques que usan combustibles de bajo punto de inflamación, y modificaciones al Código Internacional para la Construcción y el Equipo de los Buques que Transportan Gases Licuados a Granel IGC) y alCódigo Internacional de Seguridad para los Buques que Utilizan Gases u Otros Combustibles de Bajo Punto de Inflamación (IGF) sobre el uso de acero austenítico de alto manganeso para servicios criogénicos. El Código de Medios de Salvamento incorporó nuevas exigencias de ventilación en botes totalmente cerrados a partir de 2029.

Finalmente, se actualizaron los estándares de desempeño del Sistema Electrónico de Visualización de Cartas (ECDIS), iniciando una implementación gradual de nuevas especificaciones de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), con aplicación voluntaria en instalaciones nuevas desde 2026 y obligatoria desde 2029. En conjunto, el paquete marca un nuevo hito regulatorio para la seguridad y sostenibilidad del transporte marítimo.

