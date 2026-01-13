La Organización Marítima Internacional (OMI) puso en vigor desde el 1 de enero de 2026 un amplio paquete de enmiendas a convenios y códigos clave, con el objetivo de reforzar la seguridad, la protección ambiental y los estándares de formación en la industria marítima. Las modificaciones abarcan desde nuevas exigencias de capacitación hasta cambios técnicos en equipos, sistemas de navegación y prevención de incendios.
Formación y competencias
Uno de los ejes es la prevención y respuesta frente al acoso, la intimidación y las agresiones sexuales. Las enmiendas al Código STCW incorporan requisitos obligatorios de formación básica para que la gente de mar cuente con conocimientos y herramientas para identificar, prevenir y actuar ante este tipo de situaciones, integrando estas competencias en los estándares mínimos de seguridad personal y responsabilidades sociales.
En paralelo, entraron en vigor cambios a la Convención STCW-F y el nuevo Código STCW-F para el personal de buques pesqueros. El objetivo es armonizar las calificaciones y establecer un nivel mínimo de competencia, con un marco jurídico actualizado y directrices para una aplicación uniforme en formación, certificación y evaluación.
Seguridad y medio ambiente
En materia de seguridad de la navegación y protección del medio marino, se activaron las enmiendas a MARPOL y SOLAS que establecen la notificación obligatoria de contenedores perdidos en el mar. El capitán deberá comunicar el incidente a los buques en las cercanías, al Estado costero más próximo y al Estado de Abanderamiento, detallando información como posición y número de unidades, reconociendo el riesgo que estos eventos suponen para la navegación y el entorno.
SOLAS también incorpora una nueva norma sobre equipos de izaje a bordo y cabrestantes de manejo de anclas, que fija requisitos de diseño, operación, inspección, pruebas y mantenimiento, apoyados por directrices técnicas específicas. A esto se suman enmiendas para reforzar la seguridad de los buques que utilizan combustibles líquidos, exigiendo declaraciones previas al suministro de bunker sobre el cumplimiento del punto de inflamación mínimo de 60 °C.
Requisitos técnicos
Otro cambio relevante es la extensión de ciertas exigencias del Código Polar y de SOLAS a más tipos de naves que operan en aguas polares, incluyendo pesqueros desde 24 metros de eslora, yates de recreo de 300 GT y ciertos buques de carga de menor porte.
En el ámbito de las inspecciones, se modificó el Código ESP para fortalecer el rol de las administraciones respecto de las empresas que realizan mediciones de espesores en graneleros y tanqueros, incluyendo auditorías sobre su organización y gestión.
Desde 2026, los portacontenedores y graneleros nuevos de 3.000 GT y más deberán estar equipados con un inclinómetro electrónico u otro medio para determinar, mostrar y registrar el movimiento de rolido (oscilación lateral alrededor de su eje longitudinal, de proa a popa), con algunas excepciones para buques de carga general.
Protección contra incendios
En esta materia, se introdujo la prohibición del uso o almacenamiento de agentes extintores que contengan PFOS, tanto en buques nuevos como en los existentes, estos últimos debiendo cumplir a más tardar en su primera inspección posterior a enero de 2026. Asimismo, se endurecieron los requisitos de seguridad en espacios Ro-Ro, de categoría especial y para vehículos, incorporando sistemas fijos de detección, patrullaje y monitoreo por video.
El Código IMDG consolidado con la enmienda 42-24 pasó a ser obligatorio para todos los buques que transporten mercancías peligrosas en bultos, mientras que el Código de Granos fue ajustado para incluir nuevas condiciones de carga en compartimentos especiales.
También entraron en vigor cambios al Código IGF para mejorar la seguridad en buques que usan combustibles de bajo punto de inflamación, y modificaciones al Código Internacional para la Construcción y el Equipo de los Buques que Transportan Gases Licuados a Granel IGC) y alCódigo Internacional de Seguridad para los Buques que Utilizan Gases u Otros Combustibles de Bajo Punto de Inflamación (IGF) sobre el uso de acero austenítico de alto manganeso para servicios criogénicos. El Código de Medios de Salvamento incorporó nuevas exigencias de ventilación en botes totalmente cerrados a partir de 2029.
Finalmente, se actualizaron los estándares de desempeño del Sistema Electrónico de Visualización de Cartas (ECDIS), iniciando una implementación gradual de nuevas especificaciones de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), con aplicación voluntaria en instalaciones nuevas desde 2026 y obligatoria desde 2029. En conjunto, el paquete marca un nuevo hito regulatorio para la seguridad y sostenibilidad del transporte marítimo.
Por MundoMaritimo
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.