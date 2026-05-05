El Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional (MEPC) concluyó su 84ª sesión con un llamado a recomponer consensos en torno a la descarbonización del transporte marítimo, al tiempo que encendió alertas por los riesgos ambientales en el Estrecho de Ormuz y avanzó en nuevas regulaciones para reducir emisiones y la contaminación marina.
La reunión, celebrada entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 2026 en Londres, estuvo marcada por intensos debates sobre las medidas de mediano plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En su cierre, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, señaló: “Estamos de vuelta en el camino correcto, pero debemos reconstruir la confianza”, instando a los Estados miembros a mantener el impulso y presentar propuestas que permitan converger posiciones.
Reimpulso al consenso
Cerca de un centenar de delegaciones expusieron sus posturas respecto al denominado “Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI” (IMO Net-Zero Framework), con múltiples propuestas para encauzar las negociaciones. En este contexto, el Comité acordó crear un grupo de trabajo intersesional con el objetivo de resolver diferencias y avanzar hacia una medida global antes de la próxima sesión MEPC 85.
Asimismo, se programaron reuniones técnicas intermedias para septiembre y noviembre, junto con un taller especializado sobre modelos de “cadena de custodia”, orientados a asegurar la trazabilidad de los combustibles y la correcta verificación de emisiones.
En paralelo, el MEPC adoptó una resolución que condena los ataques a la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz, advirtiendo sobre su potencial impacto ambiental.
El Comité subrayó la alta vulnerabilidad del Golfo Pérsico y aguas adyacentes, alertando que estos incidentes podrían derivar en contaminación marina a gran escala, incluyendo derrames de hidrocarburos, sustancias peligrosas y residuos derivados de explosiones, incendios o ataques con misiles y drones. En este marco, se solicitó al secretario general monitorear los impactos ambientales e informar al Consejo de la OMI.
Nueva área de control de emisiones
Otro de los hitos fue la adopción de una nueva Área de Control de Emisiones (ECA) en el Atlántico Nororiental, que impondrá límites más estrictos a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado.
La medida, que entrará en vigor en septiembre de 2027 y será plenamente aplicable en 2028, abarcará zonas económicas exclusivas y mares territoriales de países como Reino Unido, Francia, España y Portugal, entre otros. En estas áreas, los buques deberán utilizar combustibles con un contenido de azufre no superior al 0,10%, contribuyendo a reducir enfermedades respiratorias, mejorar la calidad del aire y disminuir la acidificación ambiental.
Plásticos, lastre y biodiversidad
El MEPC también adoptó la Estrategia 2026 y su Plan de Acción para abordar la basura plástica marina procedente de los buques, reafirmando la meta de cero descargas de plásticos al mar hacia 2030. El plan contempla mejoras en instalaciones portuarias de recepción de residuos, fortalecimiento regulatorio y mayor capacitación de las tripulaciones.
En paralelo, se acordó avanzar en el desarrollo de un código obligatorio para el transporte marítimo de pellets plásticos en contenedores, así como en la implementación de sistemas de marcado de artes de pesca, en línea con directrices internacionales.
En materia de bioseguridad, el Comité aprobó enmiendas al Convenio sobre Gestión del Agua de Lastre, con el objetivo de cerrar brechas regulatorias y reforzar la protección de los ecosistemas marinos frente a especies invasoras.
Ruido submarino y nuevas regulaciones
Otro eje relevante fue el avance en la reducción del ruido submarino generado por los buques, acordándose extender hasta 2028 la fase de recopilación de experiencias y desarrollar un estudio técnico que sirva de base para futuras medidas.
Finalmente, el MEPC definió nuevas líneas de trabajo, incluyendo la prohibición de reintroducción de sustancias que agotan la capa de ozono a bordo, el abordaje regulatorio de buques autónomos y el apoyo a la implementación del acuerdo BBNJ sobre biodiversidad marina.
La próxima instancia clave será la sesión MEPC 85, programada entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026, tras la cual se retomará la sesión extraordinaria del Comité, en un escenario donde la OMI busca consolidar acuerdos globales para la transición energética del transporte marítimo.
Por MundoMaritimo
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