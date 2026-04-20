El Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha aprobado un nuevo conjunto de normativas destinadas a mejorar la transparencia y la diligencia debida en la matriculación de buques, así como a prevenir matriculaciones fraudulentas y el uso indebido de pabellones. Estas directrices contribuyen a subsanar una laguna normativa clave en el sector marítimo, ya que actualmente no existe un marco internacional vinculante que regule el proceso de matriculación de naves.

Las Directrices servirán de ayuda a los registros de buques de Estados de abanderamiento, tanto nuevos como ya existentes, al ofrecer medidas prácticas para reforzar la verificación y la diligencia debida, garantizar la exactitud de los registros de propiedad y mejorar la supervisión de los procedimientos de matriculación.

Al clausurar el 113º periodo de sesiones del Comité Jurídico, celebrado en Londres del 13 al 17 de abril, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, declaró que "se trata de un paso positivo para garantizar la diligencia debida en el sistema de matriculación de buques en beneficio de la seguridad, la protección del medio marino y el bienestar de la gente de mar, aspectos esenciales para la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional. Las normativas también contribuirán a eliminar casos de matriculación fraudulenta".

El Comité Jurídico señaló que el número de buques que enarbolan falsamente un pabellón había aumentado desde el periodo de sesiones anterior, celebrado en 2025, y que durante el último año 529 naves enarbolaron fraudulentamente el pabellón de algún país. Cerca de 40 Estados Miembros habían visto casos en los que grupos delictivos habían utilizado sus pabellones sin su conocimiento ni consentimiento.

Las normativas se centran en:

Legislación, gobernanza y control con respecto a quién puede efectuar la matriculación de buques

Procedimientos para garantía de calidad en la matriculación de buques

Diligencia debida con respecto a la propiedad y la identificación del buque

Diligencia debida en lo que respecta a la identidad del buque y las comprobaciones de la elegibilidad

Fuentes de información e intercambio de información.

Otros puntos tratados

Por otro lado, el Comité condenó enérgicamente las amenazas de Irán relativas al sembrado de minas en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, en particular en el dispositivo de separación del tráfico (DST). Además, sentenció el supuesto sistema de peaje para los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz y las medidas discriminatorias impuestas por Irán, que contradecían los objetivos de la OMI.

El Comité afirmó que las acciones iraníes son contrarias al derecho de paso en tránsito, que no debe ser obstaculizado, a través del Estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional.

En tanto, el Comité observó con alarma que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, se habían notificado un total de 410 nuevos casos en la base de datos conjunta OMI/OIT sobre el abandono de gente de mar, lo que afectó a más de 6.000 tripulantes. Estas cifras exceden con mucho la de casos notificados en años anteriores. En 185 de los casos notificados no hubo garantía financiera obligatoria.

En esa línea, el Comité instó a los Estados Miembros a ratificar el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, incluidas sus enmiendas de 2014, y a aplicar las Directrices conjuntas de 2022 de la OIT y la OMI sobre la forma de abordar los casos de abandono de la gente de mar.

Por último, el Comité acordó en que existía un vacío normativo en materia de responsabilidad e indemnización por sucesos relacionados con los combustibles alternativos utilizados para la propulsión de buques, y en que los regímenes internacionales de responsabilidad vigentes no tienen debidamente en cuenta los riesgos específicos asociados a estos combustibles. Por ello, indica que “es necesario subsanar esta laguna para preservar la seguridad jurídica y garantizar que las víctimas puedan obtener una reparación efectiva”.

Por MundoMaritimo