El Informe sobre el Desarrollo de las Cadenas Globales de Valor 2025 advierte que, pese a las tensiones geopolíticas, los shocks financieros, la pandemia de Covid-19 y las crecientes exigencias climáticas, las cadenas de valor mundiales (CVM) siguen siendo un pilar del comercio internacional y muestran una capacidad de adaptación mayor a la prevista en los debates sobre desglobalización y relocalización productiva.
El documento, elaborado por Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, UNCTAD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad, sostiene que lejos de desmantelarse, las CVM están reconfigurándose hacia esquemas más digitales, más regionales y crecientemente influidos por consideraciones de seguridad económica.
Los datos más recientes indican que las CVM representaron el 46,3% del comercio global, apenas por debajo del máximo de 48% registrado en 2022. Si bien enfrentan presiones, continúan siendo indispensables para el funcionamiento de la economía mundial. El informe identifica un proceso de “re-globalización”, entendido como una integración comercial más amplia en términos geográficos y sectoriales, impulsada por la digitalización, la transición energética y la geopolítica.
Giro sectorial y geográfico
Uno de los cambios más notorios es sectorial. Históricamente dominadas por el comercio de bienes —más fáciles de fragmentar productivamente—, las CVM han incrementado desde 2019 su componente de servicios, especialmente digitales. Esta transformación ayudó a amortiguar el impacto de la pandemia, ya que las cadenas basadas en servicios digitales mostraron mayor resiliencia que aquellas centradas en manufacturas físicas.
El reordenamiento también es geográfico. La participación en el comercio de CVM de las diez economías más integradas cayó de 76% en 2010 a 64% en 2024, reflejando una mayor inserción de economías emergentes. En Asia, países como Vietnam, India y Tailandia han capitalizado la reorganización de cadenas lideradas por China. África y América Latina comienzan a aumentar su participación, aunque persisten limitaciones estructurales como brechas digitales y restricciones de capital.
Políticas y acuerdos focalizados
En paralelo, los gobiernos han intensificado políticas industriales y ambientales a una escala inédita. Más de 70 economías han implementado subsidios y medidas focalizadas en sectores intensivos en CVM como semiconductores, energías limpias, infraestructura digital y minerales estratégicos. Según evidencia empírica basada en datos a nivel de firmas y matrices insumo-producto, los efectos indirectos de estas políticas —sobre proveedores, clientes y competidores en terceros países— pueden igualar o incluso superar los impactos domésticos directos, generando tanto aprendizajes positivos como riesgos de desplazamiento comercial.
El reporte advierte que, si bien estas políticas pueden contribuir a objetivos estratégicos como la descarbonización, requieren mayor transparencia, coordinación y evaluación para evitar distorsiones y carreras de subsidios.
En este contexto, destaca el auge de los acuerdos comerciales focalizados o “mini deals”, instrumentos sectoriales orientados principalmente a remover barreras no arancelarias mediante disposiciones de derecho blando. A fines de 2024 se habían firmado más de 185 acuerdos de este tipo en áreas como comercio digital y minerales críticos, muchos de ellos suscritos entre 2019 y 2024. La evidencia preliminar sugiere que estos acuerdos pueden elevar el comercio bilateral —en el caso de minerales críticos, en torno a 12%—, aunque su efectividad depende del grado de profundidad normativa.
No obstante, la proliferación de reglas superpuestas y la limitada disponibilidad pública de textos oficiales plantean riesgos de fragmentación del sistema comercial, salvo que se integren a mecanismos transparentes y coordinados dentro del marco multilateral.
Si bien el análisis se basa en datos previos a los aumentos arancelarios registrados en 2025, la información disponible hasta febrero de 2026 confirma la resiliencia de las cadenas globales y la solidez del crecimiento comercial, aunque en un entorno marcado por mayores tensiones e incertidumbre.
En síntesis, el informe concluye que las cadenas de suministro continúan adaptándose mediante respuestas de política ágiles y creativas, consolidando su papel estructural en la economía mundial, aunque bajo un escenario de creciente complejidad regulatoria y geopolítica.
Por MundoMaritimo
