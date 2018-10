Una disminución en la producción de crudo de Irán y Venezuela marcó niveles bajos durante septiembre y se proyecta que continuará decreciendo hacia el 4 de noviembre, fecha en la que entrarán en vigencia sanciones hacia el crudo iraní por parte de los Estados Unidos. De acuerdo al reporte Alphatanker más reciente –en alianza exclusiva con MundoMaritimo-, mientras algunos productores como Arabia Saudita o Rusia han estado generando producción incremental, esta no alcanzará a cubrir la totalidad de la escasez y los balances actuales sugieren que la demanda global de crudo será mayor a la oferta en un 0,4mb/d durante el último cuatrimestre de 2018.

Sin embargo, una vez que finalice el año, los mercados nuevamente se dirigirán hacia la sobreoferta ya que se espera que la producción fuera de la OPEC agregue un saludable promedio de 1,8mb/d durante el año, apenas por debajo de los 2,0 mb/d estimados para 2018. El shale oil proveniente de Estados Unidos será el responsable del aumento en la producción, junto con Canadá y Brasil. Mientras, se proyecta que la oferta OPEC se mantendrá relativamente estable con un leve aumento esperado de 0,15 mb/d en promedio durante 2019.

Proyección 2019

Alphatanker proyecta que el incremento de demanda de crudo a nivel global se mantendrá en línea con el promedio de 2018 de 1,4 mb/d. Es más, se espera una baja estacional de 0,4 mb/d durante el primer cuatrimestre de 2019. En general, los inventarios de petróleo sumarán un promedio de 0,25 mb/d durante 2019. Considerando que al final de 2018 debiera haber un inventario de 0,15 mb/d, los registros de fines de 2019 deberían estar a niveles más altos que aquellos registrados a inicios de 2018. Se anticipa que una porción significativa de este aumento de inventario se deba a nuevas refinerías ubicadas al este de los mercados de Suez, los cuales van a ser comisionados a fines de 2019 y gracias a los cuales estos volúmenes deberán ser transportados por tanqueros.

Precios de petróleo y tarifas de flete

Se espera que los precios no sobrepasen los US$100/bbl a fines de 2019. El Brent está proyectado en un promedio de US$87/bbl durante 4Q18, y podría incluso descender a un promedio de US$82/bbl durante 1Q19. Los precios búnker continuarán monitoreando los precios del crudo entre ahora y mediados de 2019, lo cual sugiere que se mantengan relativamente robustos durante 4Q18 pero con un leve declive a comienzos de 2019.

Las tarifas de flete de tanqueros se han fortalecido indudablemente frente a los mayores precios búnker recientes. Sin embargo, Alphatanker ve un pronóstico positivo limitado al aumento de los precios búnker, el cual podría hacer que las tarifas de flete actuales se ‘desinflen’ si no son apoyadas por regulaciones al mercado tanquero más firmes. No obstante, ya que Alphatanker no proyecta que ni los precios de crudo ni búnker se debiliten significativa por el resto del presente año, esto sugiere que las tarifas de flete deberían evitar caer nuevamente a los niveles que alcanzaron durante el pasado verano septentrional.

