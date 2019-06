La débil demanda de carga proyectada para julio ha obligado a las navieras a retirar itinerarios en la ruta Transpacífico. Ocean Alliance anunció recientemente tres navegaciones en blanco para el mes de julio en la ruta Lejano Oriente-USWC, eliminando 34.250 TEUs de capacidad. Éstas se suman a tres zarpes que se cancelaron en junio que sumaron 29.100 TEUs, de acuerdo al último reporte de Alphaliner al que MundoMarítimo accede en forma exclusiva.

En detalle de los itinerarios cancelados en el mes de julio e la mencionada ruta son los siguientes:

-Buque “APL Sentosa” de 13.892 TEUs, del servicio PSW1, con zarpe en Fuzhou, programado para el 13 de julio. El servicio tenía recaladas asignadas en los puertos de Fuzhou, Nansha, Hong Kong, Yantian, Xiamen, Los Ángeles, Oakland, Fuzhou. La denominación del servicio por naviera es PRX para CMA CGM; SC1 para APL; AAS2 para Cosco, PCS1 para OOCL y PRX por parte de Evergreen. Además, PIL y Wan Hai se sumaban con acuerdos por espacios para contenedores.

-Buque “APL Houston” de 9.326 TEUs, del servicio PNW1 con zarpe programado en Yantian para el 1 de julio y el buque “CMA CGM Musca” de 11.040 TEUs con zarpe para el 15 de julio. El servicio contemplaba recaladas en los puertos de Yantian, Xiamen, Ningbo, Shanghái, Busan, Seattle, Vancouver, Xingang, Qingdao, Ningbo, Shekou y conexiones al Medio Oriente. La denominación del servicio por naviera es Columbus para CMA CGM; MPNW para Cosco; PNW2 para OOCL y NP1 para Evergreen.

Aunque el mes de julio, en el verano septentrional, suele marcar el inicio de la temporada alta en la ruta Transpacífico, este año ha demostrado ser excepcional con la escalada de la Guerra Comercial entre China y EE. UU. que ha reducido los volúmenes de carga procedentes desde China en la ruta.

Las tarifas spot en la ruta Transpacífico hacia la Costa Este de los EE. UU. se han reducido un 47% de su máximo registrado en noviembre de 2018, a pesar de los intentos de las navieras para gestionar el incremento de la capacidad en esta ruta. De hecho, ningún nuevo servicio ha sido lanzado en la ruta transpacífica de este año.

THE Alliance

Las cosas para THE Alliance no pintan mejor, del mismo modo, la débil demanda de carga en la ruta Asia - Europa ha llevado a THE Alliance a retirar cuatro itinerarios en la ruta Asia - Norte de Europa para el mes de julio, eliminando 67.700 TEUs de capacidad.

El detalle de los itinerarios cancelados en la ruta Asia -Europa es el siguiente:

-Buque “Barzan” de 19.870 TEUs del servicio FE2, con zarpe programado en Busan el 3 de julio y el “Al Muraykh” de 19.870 TEUs, con zarpe programado en Busan el 22 de julio. EL FE2 es el servicio más grande en la ruta Asia-Europa de THE Alliance y cuenta con recaladas en Busan, Qingdao, Shanghái, Hong Kong, Yantian, Singapur, Southampton, Hamburgo, Róterdam, Jebel Ali, Singapur y Busan y es atendido por doce naves de 19.000 a 20.000 TEUs.

-“NYK Wren” de 14.026 TEUs del servicio FE5 ,con zarpe programado en Laem Chabang el 1 de julio y el “NYK Swan” de 14.026 con zarpe programado en Laem Chabang el 22 de julio. El servicio 'FE5' cuenta con recaladas en Laem Chabang, Cai Mep, Singapur, Colombo, Róterdam, Hamburgo, Amberes, Southampton, Jeddah, Colombo, Singapur, Laem Chabang y es atendido por diez buques de 13.000 a 14.000 TEUs.

Las tarifas spot en la ruta Asia - Norte de Europa han caído un 28% desde su peak en enero de 2019, con importantes inyecciones de capacidad la ruta elevó su capacidad semanal en un 5,5% en junio. Por otra parte, la capacidad semanal en la ruta del Lejano Oriente - América del Norte ha aumentado solo un 0,7%.

