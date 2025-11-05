Ocean Network Express (ONE) publicó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2025 (julio a septiembre de 2025). Según el informe, los ingresos del segundo trimestre del ejercicio 2025 alcanzaron los US$4.455 millones (-24% interanual), con una utilidad neta de US$285 millones (-86% interanual).

Jeremy Nixon, CEO de ONE, señaló: “Los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 reflejan la resiliencia y estabilidad de ONE en un mercado desafiante. A pesar de las fluctuaciones impulsadas por las incertidumbres geopolíticas, logramos resultados positivos y aseguramos rentabilidad durante la primera mitad del ejercicio. Mantenemos una visión cautelosa para el resto del año, considerando la dinámica actual del mercado. Continuaremos adoptando medidas para adaptar nuestra red y optimizar nuestra flota, garantizando satisfacer las demandas del mercado y ofrecer a nuestros clientes confiabilidad a largo plazo”.

El informe añade que, durante el segundo trimestre, las tarifas de flete experimentaron fluctuaciones impulsadas por la incertidumbre arancelaria, pese a una demanda de carga estable. Además, fueron significativamente más bajas en comparación con el mismo período del ejercicio anterior.

Por otro lado, la demanda de carga se disparó en julio debido al adelanto de embarques ante los inminentes plazos de aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, especialmente en las rutas entre Asia y América del Norte.

Las entregas de nuevos buques continuaron durante la primera mitad del año, incrementando la capacidad global, mientras que los desvíos persistentes de rutas debido a la crisis en el Mar Rojo absorbieron parcialmente la capacidad disponible.

Se señala además que los volúmenes transportados en la ruta Asia–Norteamérica (sentido este) continuaron aumentando en el segundo trimestre del año fiscal 2025, siguiendo la tendencia observada en el primero, impulsados por un repunte de carga en julio debido al ya mencionado adelanto de embarques. Sin embargo, la utilización de la capacidad disminuyó a causa del aumento de oferta.

Los volúmenes en la ruta Asia–Europa (sentido oeste) también crecieron en el segundo trimestre, manteniendo la tendencia del primero. La utilización aumentó ligeramente, a pesar del exceso de capacidad y del término anticipado de la temporada alta.

Tarifas

Las tarifas de flete en el segundo trimestre del ejercicio 2025 aumentaron levemente tanto en la ruta Asia–Norteamérica (sentido este) como en la ruta Asia–Europa (sentido oeste), a pesar de la presión bajista continua derivada del exceso de oferta.

Se anticipa que las entregas de nuevos buques continuarán a lo largo de todo el ejercicio, afectando las condiciones generales del mercado.

Proyecciones

Considerando la expectativa de que los buques seguirán navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza, debido a la crisis del Mar Rojo, se espera que el entorno global siga sujeto a importantes incertidumbres, incluidas las posibles repercusiones de los aranceles y de las acciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

De acuerdo con ONE es posible que el entorno general del mercado no resulte tan sólido como se proyectaba inicialmente. Es así como la línea naviera ahora proyecta ingresos por US$16.500 millones para el año fiscal completo, reduciendo su expectativa anterior de US$17.100 millones. Igualmente redujo su expectativa de utilidad neta para el año fiscal completo a US$310 millones desde los US$700 millones iniciales,

ONE espera monitorear de cerca estos desarrollos globales y mantener la flexibilidad operativa necesaria para responder eficazmente a las condiciones cambiantes.

Por MundoMaritimo