NYK Group ha acordado vender su negocio de carga aérea, Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA), a ANA Holdings Inc. (NCA), a ANA Holdings Inc. que es el grupo propietario de All Nippon Airlines. Hasta el momento, no se ha revelado el precio de la venta, reporta Ti.

NYK explicó con bastante claridad que el motivo de la operación era el costo de renovación de su flota, afirmando que "la introducción continua de nuevos aviones para ampliar el sistema y personal de explotación y mantenimiento exigían un gasto considerable. En el entorno empresarial altamente volátil del transporte aéreo de mercancías, NCA se ha enfrentado a retos a la hora de ampliar su escala de negocio a un nivel acorde con dichos costos".

Nippon Cargo Airlines ha luchado a menudo por mantener su rentabilidad. Por supuesto, el reciente auge de la carga aérea ha sido beneficioso, pero el futuro parece menos prometedor.

En cambio, ANA parece optimista respecto a la carga aérea, al afirmar "que con el fin de mejorar drásticamente su red internacional de carga aérea y sus productos y servicios basados en Japón, y también con el objetivo de contribuir al desarrollo de las actividades económicas globales tanto en Japón como en el extranjero, expresó su firme deseo de que NCA (la única aerolínea japonesa dedicada exclusivamente al transporte de carga aérea) se incorpore a su cartera de negocios, y se integre y reorganice con el negocio de carga del grupo ANA en el futuro, realizando así el objetivo de proporcionar servicios de transporte de carga aérea de alta calidad y competitivos a nivel internacional que puedan responder a la creciente sofisticación de la cadena de suministro".

Irónicamente NYK adquirió NCA a ANA, comprando todo el capital en 2010, "con el objetivo de convertirse en una empresa de logística integral que ofrezca transporte marítimo, terrestre y aéreo". Que NYK se aleje de este objetivo es notable, tanto por lo que dice sobre la viabilidad de tal estrategia como por el hecho de que varias otras grandes navieras y empresas de logística han adoptado tal modelo de negocio comprando flotas de cargueros aéreos.

Hay que reconocer que NYK parece atribuir su falta de beneficios a la falta de economías de escala. La flota de NCA siempre fue pequeña y en realidad sólo se centraba en Japón y otras partes del norte de Asia. Lo que dicen tanto NYK como ANA es que una compañía aérea de carga que tenga éxito debe formar parte de una gran flota de aviones de carga y de pasajeros para cubrir los costos fijos de adquisición y mantenimiento.

“Por supuesto, es interesante ver lo que parece un movimiento opuesto a la "moda" imperante de que las líneas de contenedores inviertan en carga aérea. Pero hay que tener en cuenta que la parte implicada es NYK, y no la naviera de contenedores ONE, que es una entidad de propiedad conjunta de NYK, MOL y K-Line. Por lo tanto, aunque la comparación realizada no es del todo válida en términos de transporte marítimo de contenedores, sí pone de manifiesto los retos que implica dirigir con éxito una operación de carga aérea”, apuntó el experto en transporte marítimo, Lars Jensen en LinkedIn.

