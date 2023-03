Los propietarios japoneses de ONE han confirmado su intención de hacer crecer el negocio, logrando una compañía potencialmente rentable de US$3,5 mil millones por año para el 2030, informa Alphaliner.

El mayor accionista de ONE, NYK Group, comunicó que pretende posicionar a ONE como un “negocio de crecimiento altamente volátil” impulsado por distintas fusiones y adquisiciones, aumento en volumen y expansión en mercados de desarrollo. Al mismo tiempo, aseguran que cuentan con un amplio colchón de riesgo. Como posibles amenazas futuras se identifican los mayores impuestos sobre emisiones y la no continuidad de ciertas alianzas navieras.

NYK, en su plan de negocios, predice que su parte en las ganancias recurrentes de ONE serán de US$5,6 mil millones en el año fiscal de 2022. Esto se alinea con la previsión de ONE de obtener un total de ganancia neta de US$14,7 mil millones para el año financiero, esto al tomar en cuenta que NYK posee una participación del 38%.

Cálculos futuros

ONE se proyecta ganar alrededor de US$2,4 mil millones anuales para 2026 y US$3,5 mil millones para 2030. Además, anunciaron hace un año que invertirán US$20 mil millones en su negocio entre ahora y 2030, agregando aproximadamente 150.000 TEUs de tonelaje de nuevas unidades a su flota por año. Esto potencialmente llevaría a su flota de los actuales 1,5 millones de TEUs a entre 2.3 y 2.4 millones de TEUs

Por MundoMarítimo