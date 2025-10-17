El nuevo puerto de Manzanillo, cuya licitación de terminales está prevista para julio de 2026, ya ha despertado el interés de 13 destacados operadores portuarios globales, incluyendo algunos vinculados con las principales líneas navieras del mundo, que buscan participar en su desarrollo y operación, reporta Lead Transporte Global.
De acuerdo con Guillermo Mejía, director general del puerto—administrado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo—, la primera terminal podría entrar en operación entre 2028 y 2029, marcando el inicio de una nueva etapa para el comercio exterior mexicano y para la conectividad de la región Asia–Pacífico.
Durante su participación en el panel “Inversión y modernización portuaria en México”, celebrado en el XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), realizado del 8 al 11 d/e octubre de 2025 en el puerto de Veracruz, Mejía detalló que el plan maestro combina infraestructura, eficiencia operativa y desarrollo urbano ordenado, particularmente en las zonas de San Pedrito y la laguna de Cuyutlán, donde se proyectan obras de gran escala.
Detalles de las instalaciones
El nuevo puerto de Manzanillo abarcará 1.880 hectáreas, ubicadas a unos 30 kilómetros del actual recinto portuario, y será cuatro veces más grande que las instalaciones existentes. El proyecto contempla terminales especializadas en contenedores y en hidrocarburos, altamente automatizados y un sistema logístico diseñado para operaciones interportuarias que faciliten la conexión con el resto de México y con América Latina.
Mejía adelantó que el desarrollo incluye la reubicación de las instalaciones de Pemex dentro del polígono 1, con el propósito de reducir riesgos industriales, optimizar los corredores energéticos y reforzar la trazabilidad y seguridad de la cadena de suministro.
Uno de los pilares del nuevo puerto será el transporte ferroviario, que movilizará cerca del 70% de la carga, mientras que el 30% restante se movilizará por carretera. En total, el proyecto considera cinco terminales especializadas, con muelles de entre 1.176 y 2.000 metros, superficies de 49 a 104 hectáreas y una profundidad de 18 metros de calado, lo que permitirá recibir buques de gran porte y aumentar la eficiencia del tránsito marítimo.
Mejía estimó que estas dimensiones colocarán a Manzanillo entre los puertos de mayor capacidad de América Latina y entre los 15 más importantes del mundo, con una capacidad proyectada de 10 millones de TEUs anuales.
Respuesta a la saturación portuaria
Actualmente, el puerto opera al 95% de su capacidad, lo que genera retrasos y limita el crecimiento del comercio exterior. Con los nuevos muelles, se espera reducir los atrasos hasta en un 89% y duplicar la capacidad operativa en la próxima década.
En su primera fase, el Nuevo Manzanillo permitirá aumentar la capacidad portuaria en 2,4 millones de TEUs, alcanzando los 6 millones hacia 2035.
Permisos y consenso social
El director de ASIPONA Manzanillo informó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), podría aprobarse en noviembre de este año, lo que permitiría iniciar los trabajos de dragado y construcción de infraestructura básica. “Ya son seis empresas internacionales las que han manifestado su interés en participar en el dragado de los canales”, puntualizó.
Además, subrayó que el proyecto contempla medidas de protección y compensación ambiental, así como el acompañamiento social a las comunidades pesqueras y salineras de la zona, para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.
Por MundoMaritimo
