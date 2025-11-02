Las sanciones estadounidenses contra Rusia vuelven a sacudir el mercado petrolero y marítimo internacional. Según el más reciente informe de BRS Tanker, “la semana pasada se impusieron sanciones a dos compañías rusas —Rosneft y Lukoil— que podrían afectar no solo la producción y exportación de crudo ruso, sino también la demanda de la flota en la sombra”.

El anuncio, que entra en vigor el 21 de noviembre, llega en un momento en que el mercado mundial de petróleo se aproxima a un exceso de oferta significativo. “Podría argumentarse que ahora es un buen momento para que EE. UU. presione los ingresos petroleros rusos sin provocar un alza considerable de los precios”, indica el informe. Las proyecciones de BRS Tanker estiman un superávit de 2,6 millones de barriles diarios (mb/d) en el cuarto trimestre de 2025 y un promedio de 2,9 mb/d en 2026.

En este escenario, los 3,5 mb/d de crudo y 2 mb/d de productos refinados que Rusia exporta podrían reducirse sin que el mercado global caiga en déficit. De hecho, los fundamentos actuales “se reflejan en precios del Brent en torno a US$65/barril, muy por debajo de su promedio quinquenal”, señala el reporte.

Los compradores, factor decisivo

El éxito de las sanciones dependerá de la respuesta de los importadores de petróleo ruso. La complejidad de la cadena de suministro rusa permite que el crudo cambie de manos varias veces antes de llegar a destino, lo que dificulta la trazabilidad. Sin embargo, “las sanciones estadounidenses han incrementado el riesgo asociado a comprar petróleo ruso”, advierte BRS Tanker.

India, el principal comprador, parece poco inclinada a retroceder. “Delhi ha rechazado la idea de prohibir a sus refinerías adquirir crudo ruso”, afirma el reporte, aunque una gran refinadora india ya anunció que cesará esas compras, probablemente para seguir exportando a Europa tras las nuevas clarificaciones del veto europeo a productos derivados del crudo ruso.

En China, la postura es más incierta y está atada a las negociaciones comerciales con Washington. “Es probable que la compra de crudo ruso e iraní figure en las conversaciones”, comenta BRS Tanker, aunque los contratos a largo plazo por oleoducto sugieren que Pekín mantendrá un flujo constante, reduciendo solo las compras spot marítimas.

Impacto en la flota en la sombra y el mercado tanquero

El informe estima que la flota en la sombra —buques que transportan crudo o productos rusos e iraníes al margen del sistema financiero occidental— alcanza 1.150 naves, equivalentes al 12% de la flota tanquera mundial activa. De ellas, 900 están sancionadas directa o indirectamente, lo que representa “el 78% de la flota en la sombra y el 9% del total mundial”.

Si las exportaciones rusas se reducen, “esto debería recortar la demanda de la flota en la sombra”, advierte BRS Tanker, lo que podría llevar al retiro o desguace de algunos buques. A la vez, las refinerías que eviten el crudo ruso podrían aumentar sus compras en Brasil, África Occidental, Guyana o Medio Oriente, lo que implicaría “un cambio de demanda desde buques Aframax y Suezmax grises hacia VLCC convencionales”.

En el mercado de tanqueros de productos, el efecto sería más moderado, ya que el tope de precios del G7 “sigue favoreciendo el uso de flota convencional”. No obstante, la posible reducción de exportaciones rusas de gasoil y diésel “podría desencadenar una búsqueda desesperada de producto, especialmente en el Atlántico”, con efectos mixtos sobre las rutas y las distancias recorridas.

En conclusión, las nuevas sanciones podrían debilitar a corto plazo la red de transporte rusa, pero también redistribuir los flujos globales, beneficiando parcialmente a los armadores fuera del flujo sancionado. Como resume BRS Tanker, “el impacto en los mercados de crudo y productos será matizado, pero marca un nuevo capítulo en la geopolítica marítima del petróleo”.

Por MundoMaritimo