En abril entrará en vigor una nueva norma que obliga a los transportistas marítimos a reembolsar a los importadores y exportadores por sobrecargos ilegales y, potencialmente, por otras infracciones de la Ley de Transporte Marítimo de Estados Unidos, según informa el portal FreightWaves.

Los cambios, establecidos en una regla final programada para ser publicada por la Comisión Federal Marítima el lunes, están en forma de enmiendas a las Reglas de Práctica y Procedimiento de la FMC que rigen la evaluación y recaudación de sanciones civiles, explicando que antes del Acta de Reforma de Transporte Marítimo (OSRA) de 2022, cualquier persona violando el Acta de Embarque - o una regulación u orden de la FMC emitida bajo esa ley - es responsable de una multa civil.

Cambios en el lenguaje

OSRA 2022, sin embargo, cambió el lenguaje en el Acta de Embarque que gobierna la responsabilidad potencial de un infractor añadiendo la frase "o, además de o en lugar de una pena civil, es responsable del reembolso de un cargo".

En consecuencia, la norma establece que "la comisión puede ahora ordenar que una persona sea responsable de 'una sanción civil o, además de o en lugar de una sanción civil, sea responsable del reembolso de un cargo' por cualquier violación del Acta de Embarque, de las regulaciones de la comisión o de una orden de la comisión". Los reembolsos a los clientes también se incluyen en una nueva disposición promulgada por OSRA 2022 - la sección 4130 - que aborda la cuestión de las reclamaciones por cargos, como el cobro inapropiado o excesivo por sobrestadía y detención.

Letra chica: infracciones

Dicho en lenguaje simple, "tras la constatación por parte de la comisión de que los cargos de un transportista no cumplen con el Acta de Embarque, la comisión ordenará sin demora el reembolso de los cargos pagados", señala la norma. De este modo, los transportistas (navieras) se arriesgan ahora a tener que pagar reembolsos a los clientes no sólo si las facturas contienen información inexacta, sino también si no incluyen la siguiente información mínima, según determina la FMC, tales como fecha de puesta a disposición del contenedor, puerto de descarga, número del contenedor, fecha de devolución más temprana (para contenedores de exportación), número de días de tiempo libre permitidos para los contenedores de retención, fechas de inicio y fin del tiempo libre, norma de detención o sobreestadía aplicable en la que se basa la tarifa diaria, tarifa o tarifas aplicables según la regla aplicable, importe total adeudado, información de contacto para preguntas o solicitudes de reducción de tasas, declaración que los cargos son consistentes con cualquiera de las reglas FMC con respecto a detención y demora y declaración de que la actuación del transportista común no causó ni contribuyó a los cargos facturados subyacentes.

Por su parte, según OSRA 2022, para determinar la cantidad de una multa civil o reembolso de dinero a pagar por el transportista, la FMC considerará la naturaleza, circunstancias, alcance y gravedad de la infracción cometida, el grado de culpabilidad, el historial de infracciones anteriores y la capacidad de pago y la cantidad de dinero adicional que deberá pagar el transportista por orden de la FMC.

Disconformidad de los shippers

Aunque el cambio en la ley supone una mejora respecto a la redacción anterior de la Ley de Transporte, los expedidores se han mostrado disconformes con la medida, arguyendo que un reembolso no desincentiva el ‘mal comportamiento’, pues esa acción constituiría un requisito básico obvio previo a la sanción de la Comisión, que debería ser el desincentivo para que el transportista deje de imponer esos cargos.

Por MundoMaritimo