Con apenas tres semanas para la decimonovena versión de TOC Américas en Cartagena, Colombia, las navieras están preparando sus agendas para discutir los temas más candentes con la comunidad regional del shipping. Después de todo, son las navieras las que movilizan la carga y su opinión juega un rol fundamental en cómo toma forma la nueva configuración de la industria. Conversaciones en torno a IMO2020, digitalización y otros temas relevantes serán discutidos por relatores y delegados pertenecientes a Maersk, MSC, Hamburg Süd, G2Ocean, CMA CGM, Evergreen, Seaboard Marine, X-Press Feeders, entre otros.

MundoMaritimo, socio de TOC Events en las Américas desde 2003, conversó con algunos de los relatores y ejecutivos de las principales navieras que asistirán a la conferencia, para conocer en qué enfocarán sus miradas.

IMO2020

La regulación ambiental de la organización marítima internacional se roba todas las miradas este año. Lars Oestergaard Nielsen, presidente para América Latina y el Caribe de Maersk Line, está “esperando conversaciones interesantes con nuestros colegas y pares sobre la regulación IMO 2020 durante el TOC Américas de este año en Cartagena. Esta es probablemente una de las transformaciones más grandes que nuestra industria verá en los años venideros y todos debemos tomar conciencia del impacto que representa y continuar apoyando los esfuerzos hacia soluciones sustentables para el medio ambiente”.

A su vez, la retórica juega un rol importante en las conversaciones en torno a IMO 2020, ya que nadie ha podido aún predecir el real impacto que tendrá una vez que entre en vigor. “¿Cómo abordar los desafíos de la normativa IMO 2020, considerando el medioambiente y el negocio? Para ello, es necesario compartir nuestras visiones como industria. La conferencia ‘The Ocean Shipping Outlook’ será la oportunidad para pensar y discutir la nueva reglamentación de manera sustentable”, comenta Hernán Salazar, WCSA Regional Planning Manager MSC.

Nos vemos en Cartagena

César Contreras, Port Captain para la WCSA de G2Ocean, está “feliz y entusiasmado de estar en el negocio de break bulk para esta versión de TOC, un lugar ideal y un momento preciso para compartir tantas experiencias diferentes con los mejores profesionales en la industria marítima y portuaria. Desafíos económicos y globalización aplican a todos nosotros y necesitamos estar concientes de todos los detalles si queremos ser exitosos en este negocio. Con su ayuda y nuestras redes, estoy seguro de que encontraremos buenas soluciones para esas luchas diarias con un mismo objetivo por delante: ¡alta eficiencia!”.

María José Jara, Quality Control & Documentation Manager de MSC comenta: “Estoy muy entusiasmada por compartir experiencias del rubro frente a la digitalización. Los cambios que vienen para el shipping son tan grandes que solo son comparables al cambio en la forma de transportar los productos antes y después de la contenerización”.

Para Maximiliano Alcorta, Regional Operations Manager de MSC, “en los últimos 5 años, quizás aun en menos tiempo, hemos visto mucho movimiento en la industria marítima y portuaria; sin embargo, los años que vienen, serán aún más disruptivos y desafiantes para la industria. Desde el blockchain, la automatización, buques no tripulados, rutas cada vez más desafiantes, una guerra comercial de por medio, hasta la optimización de recursos y sustentabilidad, son temas, entre otros, que espero que sean conversados en Cartagena. Pero, ¿cómo nos estamos preparando para lo que viene? Cada uno por si mismo, no puede hacerlo. TOC permite saber cuál es o sería el track de navegación en esta parte del mundo para la industria. Además, no sólo es una oportunidad para negociaciones, sino que también para el reencuentro con grandes amigos. Nos vemos en Cartagena”.

Sobre TOC Américas 2019

Por segunda vez, la ciudad portuaria de Cartagena de Indias será la sede de la décimo novena versión de TOC Américas, la principal conferencia y exhibición internacional de la industria portuaria y de la cadena logística contenerizada, la cual se llevará a cabo entre el 29 y 31 de octubre de 2019.

Por MundoMaritimo