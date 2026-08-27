El complejo portuario de Ningbo-Zhoushan superó a Singapur por primera vez en un período de seis meses, posicionándose como el segundo mayor puerto de contenedores del mundo durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un análisis de Alphaliner sobre el desempeño de los 30 principales puertos globales durante el primer semestre. El primer lugar lo mantuvo Shanghái con 28,7 millones de TEUs movilizados y un crecimiento del 6,2%.

Ningbo-Zhoushan movilizó 22,9 millones de TEUs entre enero y junio, lo que representa un crecimiento interanual de 8,8%. Su avance estuvo respaldado por la expansión y diversificación de sus operaciones, en contraste con Singapur, que registró un incremento de 4,7%, hasta alcanzar 22,7 millones de TEUs.

Alphaliner anticipa que ambos puertos competirán por el segundo lugar del ranking en adelante, aunque advierte que el crecimiento de Ningbo-Zhoushan comenzó a moderarse a medida que avanzó el año. Además, se desempeño estuvo asociado a la expansión de su hub de Jintang. En julio se completó la segunda fase del proyecto, con la integración de sus cinco sitios operativos para contenedores. Solo este complejo registró un aumento de 23,4% en sus volúmenes durante el período, tras incorporar 17 rutas internacionales.

Puertos chinos alcanzan récord

El avance de Ningbo-Zhoushan se inscribe en un desempeño general positivo de los puertos chinos. Según CTS, el comercio mundial de contenedores aumentó 5,2% interanual durante el primer semestre, mientras que aproximadamente un tercio de los 30 principales puertos superó ese crecimiento, con una mayoría correspondiente a recintos chinos.

En conjunto, los puertos marítimos de China movilizaron 161,1 millones de TEUs, un aumento de 5,8% que constituyó un récord para un primer semestre.

Alphaliner vincula este resultado con el fuerte crecimiento de las exportaciones de productos de alta tecnología y manufacturados, además de una estrategia de diversificación de mercados. Mientras los embarques hacia Estados Unidos aumentaron 4%, los despachos hacia África, América Latina, Europa y el Sudeste Asiático crecieron 30%, 14%, 10% y 9%, respectivamente.

Según el análisis, estas cifras reflejan también "ganancias estructurales" para el sistema portuario chino.

Puertos del Golfo Pérsico sufren impacto de la guerra

El positivo desempeño de China contrastó con el fuerte impacto de la crisis en Medio Oriente sobre los puertos del Golfo Pérsico. La nueva disrupción en el Estrecho de Ormuz provocó "un casi cierre de la vía navegable desde marzo y una reapertura parcial e inestable en junio".

En Jebel Ali, Dubái, los volúmenes se desplomaron más de 90% durante el segundo trimestre, hasta 374.000 TEUs. Tras registrar además una caída de 23% en el primer trimestre, el puerto acumuló 3,14 millones de TEUs en el primer semestre, menos de la mitad de los 7,77 millones de TEUs del mismo período de 2025. Como consecuencia, Jebel Ali cayó del décimo al puesto 32° del ranking.

Khalifa Seaport, en Abu Dhabi, también experimentó una fuerte contracción. Aunque AD Ports no publicó cifras oficiales, Alphaliner estima que sus volúmenes disminuyeron al menos 50%, provocando su salida del top-50.

Otros ganadores y perdedores

Cinco puertos registraron caídas superiores al 1%: 13) Amberes-Brujas (Bélgica, 6,80 MTEUs), 14) Hong Kong (China, 6,34 MTEUs), 18) Beibu Gulf (China,4,57 MTEUs), 24) Kaohsiung (Taiwán,4,27 MTEUs) y 27) Hamburgo (Alemania, 4,04 MTEUs). 8) Busan (Corea del Sur, 12,6 MTEUs) y 12) Róterdam (Países Bajos, 7,02 MTEUs), en tanto, mantuvieron volúmenes prácticamente estables.

Hong Kong continuó con su pérdida de competitividad, mientras que el puerto chino Beibu Gulf se vio parcialmente afectado por la desviación de carga doméstica hacia Yangpu, en Hainan, para aprovechar las condiciones de libre comercio.

Busan y Kaohsiung también enfrentaron menores exportaciones, mientras los cambios en las redes de las líneas navieras impactaron adicionalmente el negocio de transbordo de Busan.

En el lado positivo, 20) Colombo (Sri Lanka, 4,44 MTEUs), 21) Nhava Sheva (India, 4,04 MTEUs) y 23) Yakarta (Indonesia, 4,30 MTEUs) registraron aumentos de doble dígito. Colombo se benefició de una mayor demanda de transbordo y de nueva capacidad en Colombo West International Terminal, que permitió reducir la congestión y atraer volúmenes adicionales.

Nhava Sheva, por su parte, aprovechó el fuerte crecimiento de las exportaciones de India y la expansión de Bharat Mumbai Container Terminal y Nhava Sheva Freeport.

Por MundoMaritimo