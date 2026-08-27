El complejo portuario de Ningbo-Zhoushan superó a Singapur por primera vez en un período de seis meses, posicionándose como el segundo mayor puerto de contenedores del mundo durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un análisis de Alphaliner sobre el desempeño de los 30 principales puertos globales durante el primer semestre. El primer lugar lo mantuvo Shanghái con 28,7 millones de TEUs movilizados y un crecimiento del 6,2%.
Ningbo-Zhoushan movilizó 22,9 millones de TEUs entre enero y junio, lo que representa un crecimiento interanual de 8,8%. Su avance estuvo respaldado por la expansión y diversificación de sus operaciones, en contraste con Singapur, que registró un incremento de 4,7%, hasta alcanzar 22,7 millones de TEUs.
Alphaliner anticipa que ambos puertos competirán por el segundo lugar del ranking en adelante, aunque advierte que el crecimiento de Ningbo-Zhoushan comenzó a moderarse a medida que avanzó el año. Además, se desempeño estuvo asociado a la expansión de su hub de Jintang. En julio se completó la segunda fase del proyecto, con la integración de sus cinco sitios operativos para contenedores. Solo este complejo registró un aumento de 23,4% en sus volúmenes durante el período, tras incorporar 17 rutas internacionales.
Puertos chinos alcanzan récord
El avance de Ningbo-Zhoushan se inscribe en un desempeño general positivo de los puertos chinos. Según CTS, el comercio mundial de contenedores aumentó 5,2% interanual durante el primer semestre, mientras que aproximadamente un tercio de los 30 principales puertos superó ese crecimiento, con una mayoría correspondiente a recintos chinos.
En conjunto, los puertos marítimos de China movilizaron 161,1 millones de TEUs, un aumento de 5,8% que constituyó un récord para un primer semestre.
Alphaliner vincula este resultado con el fuerte crecimiento de las exportaciones de productos de alta tecnología y manufacturados, además de una estrategia de diversificación de mercados. Mientras los embarques hacia Estados Unidos aumentaron 4%, los despachos hacia África, América Latina, Europa y el Sudeste Asiático crecieron 30%, 14%, 10% y 9%, respectivamente.
Según el análisis, estas cifras reflejan también "ganancias estructurales" para el sistema portuario chino.
Puertos del Golfo Pérsico sufren impacto de la guerra
El positivo desempeño de China contrastó con el fuerte impacto de la crisis en Medio Oriente sobre los puertos del Golfo Pérsico. La nueva disrupción en el Estrecho de Ormuz provocó "un casi cierre de la vía navegable desde marzo y una reapertura parcial e inestable en junio".
En Jebel Ali, Dubái, los volúmenes se desplomaron más de 90% durante el segundo trimestre, hasta 374.000 TEUs. Tras registrar además una caída de 23% en el primer trimestre, el puerto acumuló 3,14 millones de TEUs en el primer semestre, menos de la mitad de los 7,77 millones de TEUs del mismo período de 2025. Como consecuencia, Jebel Ali cayó del décimo al puesto 32° del ranking.
Khalifa Seaport, en Abu Dhabi, también experimentó una fuerte contracción. Aunque AD Ports no publicó cifras oficiales, Alphaliner estima que sus volúmenes disminuyeron al menos 50%, provocando su salida del top-50.
Otros ganadores y perdedores
Cinco puertos registraron caídas superiores al 1%: 13) Amberes-Brujas (Bélgica, 6,80 MTEUs), 14) Hong Kong (China, 6,34 MTEUs), 18) Beibu Gulf (China,4,57 MTEUs), 24) Kaohsiung (Taiwán,4,27 MTEUs) y 27) Hamburgo (Alemania, 4,04 MTEUs). 8) Busan (Corea del Sur, 12,6 MTEUs) y 12) Róterdam (Países Bajos, 7,02 MTEUs), en tanto, mantuvieron volúmenes prácticamente estables.
Hong Kong continuó con su pérdida de competitividad, mientras que el puerto chino Beibu Gulf se vio parcialmente afectado por la desviación de carga doméstica hacia Yangpu, en Hainan, para aprovechar las condiciones de libre comercio.
Busan y Kaohsiung también enfrentaron menores exportaciones, mientras los cambios en las redes de las líneas navieras impactaron adicionalmente el negocio de transbordo de Busan.
En el lado positivo, 20) Colombo (Sri Lanka, 4,44 MTEUs), 21) Nhava Sheva (India, 4,04 MTEUs) y 23) Yakarta (Indonesia, 4,30 MTEUs) registraron aumentos de doble dígito. Colombo se benefició de una mayor demanda de transbordo y de nueva capacidad en Colombo West International Terminal, que permitió reducir la congestión y atraer volúmenes adicionales.
Nhava Sheva, por su parte, aprovechó el fuerte crecimiento de las exportaciones de India y la expansión de Bharat Mumbai Container Terminal y Nhava Sheva Freeport.
Por MundoMaritimo
Puerto de Ningbo-Zhoushan de China amenaza el segundo lugar global de Singapur en movilización de contenedores
Puerto de Ningbo-Zhoushan, China: Reanudan operación de transporte marítimo-ferroviario
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.