Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon (en la imagen), presentó al gobierno de Uruguay un proyecto para invertir cerca de US$900 millones en el desarrollo de una nueva terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo. La iniciativa, denominada Montevideo Container Terminal (MCT), se encuentra actualmente bajo evaluación de las autoridades y, según la compañía, constituiría la mayor inversión portuaria privada planteada en el país.

El proyecto contempla aproximadamente 940 metros de frente de atraque con capacidad para atender simultáneamente a dos buques Post-Panamax de última generación, además de un muelle especializado para cargas de transbordo mediante barcazas. A ello se sumarían 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes y sistemas tecnológicos y de seguridad avanzados.

La futura terminal tendría capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEUs anuales y estaría orientada a responder al crecimiento futuro del comercio marítimo regional y a los requerimientos de las principales líneas navieras que operan en la costa este de Sudamérica.

“La propuesta constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay”, señaló Neltume Ports en el comunicado que dio a conocer la iniciativa.

La compañía plantea que la infraestructura permitiría fortalecer el posicionamiento de Montevideo como puerto de distribución de cargas regionales. “Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estará en el centro del comercio internacional de la región”, afirmó Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.

Durante su etapa de construcción, el proyecto generaría unos 1.800 puestos de trabajo. La compañía también prevé que la nueva capacidad portuaria contribuya a atraer nuevas líneas navieras internacionales y ampliar la conectividad de Uruguay con los principales mercados mundiales.

“Proponemos una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el puerto de Montevideo y de transformarle en un hub regional para el Río de la Plata”, sostuvo Reveco, quien precisó que ahora corresponde a las autoridades evaluar los méritos de la iniciativa de acuerdo con la normativa vigente.

Proyecto surge tras cierre de arbitraje

La presentación ocurre pocos días después de que el gobierno de Uruguay y Neltume Ports pusieran término a una controversia internacional iniciada en 2024. La compañía, en nombre propio y como representante de Montecon, había presentado una demanda arbitral contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamando un monto estimado de US$600 millones.

De acuerdo con los antecedentes informados por Forbes Uruguay, las partes alcanzaron un acuerdo para concluir el procedimiento. Neltume Ports y Montecon renunciaron de manera irrevocable a las pretensiones, acciones y reclamaciones presentadas en el arbitraje y se comprometieron a no iniciar nuevos juicios contra Uruguay por los mismos hechos.

El prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Jorge Díaz, señaló que el acuerdo no supone desembolsos para el Estado. “Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume”, afirmó.

Neltume Ports es un consorcio cuyos accionistas son la chilena Ultramar y la canadiense ATCO, y controla al operador portuario Montecon en el Puerto de Montevideo.

Por MundoMaritimo