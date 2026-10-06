Neltume Ports reafirmó la viabilidad jurídica del proyecto Montevideo Container Terminal (MCT), que busca el desarrollo de una nueva terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo, Uruguay. Mediante un comunicado, la compañía respondió a afirmaciones sobre la legalidad de la iniciativa, que contempla una inversión cercana a US$900 millones en dos fases.

El proyecto considera infraestructura propia sobre 38 hectáreas ganadas al mar y la generación de alrededor de 1.800 puestos de trabajo durante su construcción. Su objetivo es sumar capacidad al puerto, atraer nueva carga regional y mejorar su competitividad frente a otros puertos del Cono Sur.

La compañía sostiene que la propuesta fue presentada dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades uruguayas evaluar sus méritos y resolver sobre su desarrollo. “Tenemos el pleno convencimiento de invertir US$900 millones por la gran oportunidad de desarrollar y posicionar a Montevideo en un hub regional, duplicando los volúmenes de carga en los próximos años”, manifiesta Neltume Ports.

Como fundamento de su posición, la compañía cita la sentencia N°719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), del 17 de diciembre de 2025. Según explicó, el fallo anuló la cláusula 3.5.4 del régimen de gestión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), aprobado mediante el decreto 114/021, que establecía restricciones para conceder la explotación de otras terminales especializadas en contenedores.

“Con esta disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones”, afirma la compañía. Añade que la Administración Nacional de Puertos, TCP y las empresas del Grupo Katoen Natie, Nelsury y Seaport Terminal Montevideo participaron del proceso y quedaron alcanzadas por la sentencia.

De acuerdo con el comunicado, el TCA estableció que las potestades estatales deben ejercerse procurando la libre competencia y evitando monopolios de hecho. Neltume Ports vinculó ese criterio con el propósito de MCT de incorporar infraestructura y alternativas al sistema portuario, mejorar las condiciones de servicio y contribuir a la competitividad del comercio exterior uruguayo.

La compañía también señala que el fallo reconoce la legitimidad de las operaciones con contenedores que Montecon y otros operadores autorizados realizan en muelles públicos mediante grúas móviles, bajo la reglamentación vigente. Asimismo, indicó que la cláusula anulada vulneraba la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia N°18.159, que protege a consumidores y usuarios, incluidas navieras, importadores y exportadores.

Neltume Ports también respondió a quienes sostienen que la cláusula de estabilidad jurídica del acuerdo entre el Estado uruguayo y las empresas del grupo Katoen Natie impediría desarrollar una nueva terminal especializada en contenedores. Al respecto, la compañía distingue entre eventuales cambios normativos posteriores y la anulación de una disposición contraria al ordenamiento vigente desde su origen. “Se trata, por tanto, de situaciones jurídicas distintas”, sostiene.

En esa línea, argumenta que la protección del tratado de inversión aplicable corresponde a inversiones realizadas conforme a la legislación uruguaya y no ampara acuerdos que vulneren su orden público.

Neltume Ports recuerda además que desarrolla actividades en el Puerto de Montevideo a través de Montecon desde el año 2000. Desde esa experiencia, considera que Uruguay tiene una oportunidad de ampliar su capacidad y fortalecer su posición logística regional. “Nuestra propuesta es sumar infraestructura, capacidad, competencia e inversión para contribuir al crecimiento del Puerto de Montevideo y del comercio exterior de Uruguay”, concluye.

Por MundoMaritimo