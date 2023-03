La negociación de los contratos de los estibadores de la costa oeste de EE.UU. llega en un momento crítico: Los importadores y minoristas están negociando acuerdos de servicios a las navieras para el próximo año, decidiendo no sólo cuánta carga necesitarán transportar en los buques, sino también a través de qué puertos.

Según informaciones de Bloomberg, la primera señal pública de que las negociaciones portuarias en la costa oeste no van bien se produjo a primera hora del lunes 20 de marzo, cuando la Pacific Maritime Association (PMA), que representa a navieras y operadores de terminales, denunció que los estibadores no están haciendo turnos en sus descansos para comer, lo que provoca retrasos a los camioneros en las puertas de las terminales.

Los empleadores están autorizados a escalonar los turnos en torno a las horas de almuerzo para que haya suficientes estibadores disponibles para entregar y recibir contenedores, dijo la PMA. Pero "a partir de la semana pasada, el sindicato internacional de bodegas Longshore ILWU Local 13 ha dejado de cumplir esa disposición del contrato", dijo la PMA, refiriéndose a la sección local de la International Longshore and Warehouse Union.

La declaración es el reconocimiento más visible de una interrupción laboral desde que se iniciaron las conversaciones en mayo de 2022, y se produce en un momento en que los volúmenes de carga caen bruscamente en los puertos del sur de California con respecto a los niveles máximos de hace un año. La amenaza de disturbios sindicales ha incitado a minoristas, fabricantes y otros importadores a evitar posibles problemas de transporte desviando las mercancías a la costa este y del Golfo.

Opiniones divididas

La PMA dijo que las acciones están causando "retrasos significativos". Y, como las dos partes llevan operando sin contrato desde el 1 de julio, "no hay opción de que la PMA arbitre el asunto y exija al sindicato que atienda las terminales de forma continua e ininterrumpida".

El director general de Yusen Terminals LLC, Alan McCorkle, dijo que las acciones no han causado un gran impacto en su terminal del Puerto de Los Ángeles, pero que la comunidad naviera se ha visto afectada con largas colas y retrasos.

El movimiento de mercancías por camión en los puertos gemelos está ahora "completamente cerrado" de 12:00 a 13:00 horas todos los días, en lugar de funcionar normalmente a la mitad de su capacidad durante la hora de comer, "lo que provoca una mayor cola de camiones y retrasos para la comunidad de transportistas", dijo McCorkle.

En tanto, el presidente del ILWU, Willie Adams, dijo en un comunicado que a sus miembros se les permite "hacer una pausa para comer como a todo el mundo". El sindicato dijo que los estibadores trabajan todos los días, según sus acuerdos con la PMA, y que los camiones pueden formar colas por muchas razones. El sindicato dijo que la PMA está utilizando las colas para intentar influir en la opinión pública.

Por su parte, un operador de camiones de transporte dice que los problemas no han hecho mella en las operaciones de la terminal o el tiempo que los camioneros pasan en las colas. "No he notado ninguna diferencia. Los chicos esperan en la cola, pero no he visto un cambio drástico en el tiempo que un camión espera un contenedor", afirma Ian Weiland, director de operaciones de Junction Collaborative Transports, una empresa de transporte de contenedores de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Según Weiland, las terminales han añadido apoyo adicional en las puertas de camiones antes y después de la hora del almuerzo, lo que ha dado lugar a un flujo uniforme de contenedores en y alrededor del período del almuerzo. Antes de la hora del almuerzo, alguien tramitaba la entrada y salida de camiones de la terminal durante los descansos. "Seguían almorzando, los camiones simplemente esperaban dentro de la terminal. Ahora los camiones esperan fuera", explica Weiland.

Cabe mencionar que la PMA y el ILWU, que representan a unos 22.000 estibadores de la costa oeste, se habían comprometido a no hacer comentarios en los medios de comunicación y a seguir trabajando sin problemas, como paros o cierres patronales. El 23 de febrero emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su esperanza de llegar pronto a un acuerdo.

