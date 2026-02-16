El número de viajes de portacontenedores a través de la Ruta Marítima del Norte (NSR) alcanzó 15 tránsitos en 2025, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha. El total supera los 11 tránsitos de 2024 y los 7 de 2023, consolidando un incremento sostenido en el uso de este corredor ártico.
Del total de 2025, siete viajes se realizaron en dirección este, cinco de ellos entre puertos chinos y rusos. Además, se registró un trayecto interno entre Vladivostok y San Petersburgo. La nave “Istanbul Bridge”, con capacidad de 4.890 TEUs, completó su primer viaje desde China hacia el norte de Europa, con recaladas en puertos del Reino Unido, Benelux, Alemania y Polonia.
En sentido oeste se contabilizaron ocho tránsitos, siete con zarpes desde San Petersburgo hacia puertos chinos y uno desde Arkhangelsk. El buque de menor tamaño en operar la ruta fue el “Fesco Novik”, de 707 TEUs, mientras que el “Istanbul Bridge” fue el de mayor capacidad.
El primer buque de 2025 ingresó a la ruta el 30 de junio y el último la abandonó el 17 de noviembre, lo que delimita una ventana operativa de aproximadamente cuatro meses y medio. Las condiciones completamente libres de hielo fueron poco frecuentes. El período de navegación en aguas abiertas se extendió por cerca de dos semanas a partir de finales de septiembre, mientras que el resto de los tránsitos requirió asistencia de rompehielos.
El uso de la NSR continúa concentrado principalmente en operadores chinos de menor escala. MSC confirmó que no utilizará esta vía, señalando que no puede garantizarse una navegación segura en un entorno donde el tránsito de buques puede afectar ecosistemas locales. Por su parte, Maersk no ha vuelto a realizar tránsitos desde el viaje de prueba efectuado en 2018 por el “Venta”, de 3.600 TEUs.
Más buques en el Ártico y cambios en el hielo marino
El aumento de tránsitos por la NSR se enmarca en un crecimiento más amplio de la actividad marítima en el Ártico. Según el informe “The Increase in Arctic Shipping 2013–2025”, elaborado por la Protection of the Arctic Marine Environment (PAME), el número de buques únicos que operaron en el área del Código Polar Ártico pasó de 1.298 en 2013 a 1.812 en 2025, un incremento del 40% en 12 años.
En 2025, el 40% de los buques que ingresaron al área correspondió a embarcaciones pesqueras, incluyendo arrastreros factoría y buques de transporte de pescado.
El reporte también señala una reducción en la extensión promedio del hielo marino en septiembre. De acuerdo con datos del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), el área cubierta en septiembre fue de 6,1 millones de km² en 1999; 5,3 millones en 2009; 4,4 millones en 2019; y 4,7 millones en 2025. En comparación con el promedio 1981–2010, la extensión de 2025 equivale al 81,1%.
Por MundoMaritimo
