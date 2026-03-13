En 2002 MundoMaritimo abría una nueva ventana de acceso digital a la información de la industria marítima, portuaria y logística. El mundo de aquel entonces era otro: los grandes medios recién comenzaban a explotar el increíble potencial de internet como soporte informativo; en la industria marítima los contenedores seguían ganando terreno y en los puertos más avanzados del mundo causaban admiración los primeros buques Post-Panamax de 8.000 TEUs. Mientras tanto, en la región, se vivían los primeros años de las concesiones portuarias impulsadas por acuerdos entre los sectores público y privado.

El espacio informativo ofrecido por MundoMaritimo rápidamente comenzó a ganar interés por parte de los actores de la industria marítima, dando cuenta de la necesidad existente de información exclusiva y especializada en un sector que atravesaba profundas transformaciones como consecuencia de la globalización económica. Víctor Gallardo, Managing Director de MundoMaritimo, al rememorar estos primeros años, señala que “Nuestro portal nació con el propósito de ser el puente digital entre la información y la toma de decisiones en una industria dinámica, pero que recién comenzaba a comprender el potencial de la web como una plataforma mediática”.

Con el paso de los años MundoMaritimo comienza a construir una sólida identidad como un medio digital no solo especializado en la industria marítima, sino que aliado de ella, rol que ha procurado cumplir mediante la entrega de información veraz y de vital interés para los actores del sector. Todo esto se sustenta en un esfuerzo constante por ampliar el conocimiento sobre la industria marítima, portuaria y logística, con el propósito constante de restar margen a la incertidumbre y arrojar luz sobre el curso del sector.

El perfil de nuestros contenidos informativos prontamente permitió consolidar una serie de representaciones con destacadas publicaciones del sector, entre ellas, Lloyd’s List (2003-2006), Cargo Systems (2006-2010) y World Cargo News 2014-2023, además de establecer una alianza exclusiva con TOC Américas- la conferencia especializada en la cadena de suministro de contenedores más importante de la región- que continúa creciendo y consolidándose. Al respecto, Víctor Gallardo sostiene que “desde 2003, representar a TOC Worldwide en la región ha sido clave para expandir nuestro alcance y red de contactos. Este vínculo nos ha permitido evolucionar de forma orgánica, creciendo en sintonía con este evento referente para las Américas”.

El esfuerzo no ha sido en vano, nuestro medio es actualmente merecedor de la confianza de miles de lectores a lo largo de América Latina, el Caribe y de otras regiones; también ha logrado atraer el interés de miles seguidores en redes sociales (+115K solo en LinkedIn a la fecha) y contar con el respaldo constante de sus auspiciadores, entre los que se cuentan destacados actores a nivel global, regional y local de las industrias naviera, portuaria y logística.

Si bien los logros en esta ruta han sido considerables, los desafíos de la industria no cesan. Fenómenos como la pandemia de Covid-19, la consolidación de la industria naviera, la evolución del ámbito portuario y los actuales conflictos geopolíticos demuestran aquello. Sin embargo, al mismo tiempo renuevan el interés y compromiso de MundoMaritimo por hacer comprender el desarrollo del sector y de los hechos más relevantes que determinan su horizonte, tal como ha sido el objetivo de quienes han integrado su equipo durante estos 24 años.

Finalmente, Victor Gallardo, al reflexionar sobre el significado de este aniversario, destaca: “Fuimos pioneros en abrir una ventana digital para un sector que exigía especialización y análisis profundo. Hoy, 24 años después, nuestra esencia sigue siendo la misma: entregar información estratégica que permita a nuestros lectores navegar con éxito en un mercado global cada vez más complejo”.

Por MundoMaritimo