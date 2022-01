Las estadísticas de la flota oceánica mundial de Alphaliner muestran que Mediterranean Shipping Company (MSC) pasó a ser la mayor línea naviera del mundo por capacidad operativa de su flota de portacontenedores.

Unos 52 años después de su fundación en 1970, MSC, el número dos del mundo por un largo plazo, superó hoy, 5 de enero de 2022, al Grupo Maersk de Dinamarca como la mayor línea naviera del mundo.

De esta forma, hoy, MSC cuenta con una flota de 645 portacontenedores con una capacidad total de 4.284.728 TEUs, equivalente a una cuota del mercado global del transporte marítimo de contenedores del 17,0%.

A diferencia de la mayoría de las grandes líneas navieras, que alcanzaron su posición en el TOP 10 gracias a una serie de fusiones y adquisiciones, el ascenso a la cima de MSC fue totalmente orgánico.

En los últimos años, MSC ha mostrado un fuerte crecimiento, principalmente a través de la introducción de nuevos portacontenedores de gran tamaño. Desde 2020, la firma basada en Suiza también ha crecido significativamente, a través de la rápida adquisición de 128 buques portacontenedores de segunda mano: Una cifra sin precedentes en la historia del transporte marítimo.

En el primer trimestre de 2022, se espera que MSC cierre su primera adquisición de una línea naviera con la compra de una participación mayoritaria del 67% de la empresa de transporte y logística regional y nacional Log-In Logistica de Brasil. La transacción añadirá unos 15.000 TEUs más de capacidad a la flota de MSC.

Mediterranean Shipping Company

MSC, que comenzó su historia marítima en 1970 con un buque de segunda mano construido en Alemania de tan sólo 2.900 dwt, adquirido a Hapag-Lloyd y rebautizado como "Patricia", floreció y con los años se convirtió en un gran grupo.

El Grupo MSC, basado en Ginebra, tiene intereses diversificados en el transporte marítimo de línea (MSC, WEC Lines, Medlog, Linea Messina), terminales (TIL, MSC), transbordadores Ropax (GNV), transbordadores rápidos (SNAV), logística (Medlog), cruceros (MSC Cruceros) y otros campos relacionados.

En diciembre de 2021, MSC firmó un acuerdo con el grupo francés Bolloré para adquirir Bolloré Africa Logistics, un proveedor de logística y operador de terminales en África sobre la base de un valor de empresa neto de intereses minoritarios, de 5.700 millones de euros (US$6.430 millones).

Con una lista confirmada de buques ordenados de casi exactamente 1.000.000 de TEUs, se espera que MSC consolide aún más su posición como la mayor línea naviera del mundo a lo largo de 2022.

De acuerdo con Alphaliner, algunos medios de comunicación afirmaron erróneamente que MSC ya había ocupado el primer puesto a finales de noviembre o mediados de diciembre. La consultora rechaza fehacientemente estas informaciones por considerarlas incorrectas y argumenta que dichas fuentes suelen ignorar el tiempo que transcurre desde el acuerdo de adquisición de un buque de segunda mano hasta la contratación y entrega al nuevo operador.

Algunas precisiones estadísticas

Además, algunas fuentes informaron incorrectamente de que MSC ya había adquirido Log-In Logistica y la capacidad del buque correspondiente, lo que no es certero Alphaliner, señala al respecto que el Consejo de Administración de Log-In Logistica aprobó el 21 de diciembre de 2021 una oferta no solicitada para adquirir una participación del 67% por parte de MSC, pero no se espera que la adquisición real se cierre hasta el primer trimestre de 2022.

Asimismo, la capacidad de la flota de Linea Messina (unos 23.000 TEUs) no se contabiliza en el total de MSC, ya que ésta sólo controla una participación minoritaria del 49%.

MSC es ahora la mayor línea naviera por la capacidad de portacontenedores operados. Esto incluye los buques que son propiedad de MSC y los buques que MSC fleta o alquila a terceros.

Alphaliner, en su conteo, consolida las capacidades de todos los buques operados bajo grupos de empresas. En el caso de MSC, esto incluye un pequeño número de buques de la compañía intraeuropea WEC Lines, así como un pequeño número de buques operados por Medlog.

En los primeros días de 2022, MSC redujo la ventaja de Maersk en cuanto a capacidad al recibir otros buques que ya había adquirido de segunda mano el año pasado. Estos son el "MSC Ada F" (ex "Adam Pearl") de 1.118 TEUs, el "MSC Manasa F" (ex "Alion") de 1.087 TEUs y el "MSC Giada III" (ex SCIO SKY) de 2.732 TEUs.

El buque que finalmente marcó la diferencia fue el "Mexico", de 4.992 TEUs, que hasta hace poco estaba fletado por Maersk.

MSC ya había comprado este buque al propietario no operador XT Shipping en junio de 2021 por US$50,5 millones. El "Mexico" arribó al fondeadero de Singapur el 30 de diciembre y fue entregado a MSC unos días después. El buque panamax construido en 2020 zarpará de Singapur en la madrugada del 6 de enero con su nuevo nombre "MSC Mexico".

Durante algunas semanas, se espera que la brecha de capacidad entre MSC y Maersk siga siendo estrecha, por lo que las fluctuaciones diarias de la flota debido a las contrataciones de buques fletados podrían -teóricamente- hacer que el Grupo Maersk volviera a tomar la delantera durante breves períodos de tiempo.

Sin embargo, se espera que MSC se consolide en el número uno permanente durante el primer de 2022, cuando está previsto que la línea naviera reciba numerosos portacontenedores de gran tamaño construidos recientemente.

Por MundoMarítimo