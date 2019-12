De acuerdo a un análisis de los datos realizado por Transport & Environment (T&E) MSC sería el octavo mayor emisor del bloque si el transporte marítimo formara parte del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE. El estudio detalla que la flota portacontenedores de MSC fue responsable de cerca de 11 millones de toneladas (Mt) de emisiones de CO2 en 2018, datos que posteriormente fueron refutados por la naviera.

Según T&E, los buques que navegan hacia y desde Europa emitieron más de 139 millones de toneladas de CO2 el año pasado, lo que significa que, si el transporte marítimo fuese un país, sería el octavo mayor emisor de la UE después de los Países Bajos.

Cabe mencionar que el transporte marítimo es el único sector que no tiene medidas para reducir sus emisiones en el bloque y, sin embargo, no paga por su contaminación de carbono. Mientras tanto, el sector marítimo está exento, en virtud de la legislación de la UE, del pago de impuestos sobre su combustible, una subvención efectiva por valor de 24.000 millones de euros al año.

Faig Abbasov, director de transporte de T&E, indicó que: "esta industria no paga ni un céntimo por sus emisiones de carbono y hasta ahora la UE no ha hecho nada para frenar su daño. El comercio europeo no tiene por qué ser sucio sólo porque los líderes de la UE no hayan limpiado el transporte marítimo".

Respuesta de MSC

Tras conocerse el informe, MSC lo criticó duramente, señalando que este ofrece un análisis incompleto y, por lo tanto, no otorga una imagen exacta de las emisiones del sector del transporte marítimo. La naviera expresó que apoya plenamente la presentación de informes sobre las emisiones de CO2 de forma transparente y precisa en el sistema de seguimiento, notificación y verificación (MRV) de la Unión Europea (UE), tal y como exige la legislación de la UE, pero advirtió que es fundamental que los datos brutos comunicados en el sistema se analicen con precisión.

La naviera consideró que en particular el informe de T&E "no toma plenamente en cuenta una serie de aspectos operativos de los servicios de MSC y, por lo tanto, no ofrece una evaluación completa de nuestro papel y de nuestro impacto en términos de emisiones".

Desde MSC añadieron que "las emisiones de CO2 deben compararse en pie de igualdad" y que el análisis de T&E para que sea plenamente comparable entre las líneas navieras y las industrias, sólo debería tener en cuenta las emisiones que se produjeron realmente en la zona geográfica de la UE.

De acuerdo a los registros operativos de MSC, sólo el 40-45% de los 11 millones de toneladas de emisiones reportadas en el MNV se originaban realmente en la UE y que, por lo tanto, para evaluar con precisión el papel del MSC en la descarbonización del transporte marítimo, es vital tener en cuenta que los armadores tienen la obligación de comunicar los datos de consumo y de emisiones de CO2 de los itinerarios que comienzan y terminan en los puertos de la UE (incluidos los viajes entre puertos de la UE). Estas emisiones se calculan sobre la base del último puerto de escala antes de entrar en la UE o del primer puerto de escala después de salir de la UE. Por ejemplo, un buque que transporta frutas desde el Caribe hasta el norte de Europa y viceversa debe informar de las emisiones para toda la distancia del viaje, aunque sólo una parte del mismo tenga lugar en la UE. Por lo tanto: "las emisiones reales en la UE para este buque en particular pueden ser hasta un 65% inferiores a las registradas en el MRV. Esto es particularmente relevante para una compañía global como MSC, que opera en todas las principales rutas marítimas del mundo".

Además, MSC realiza sus propios servicios feeder, lo que significa que estos buques se suman a su huella de carbono total. En tanto que otras navieras que utilizan feeders de terceros no se hacen responsables de esas emisiones, reportando cifras de emisiones mucho más bajas.

Según la naviera el Indicador Operativo de Eficiencia Energética (EEOI) proporciona una indicación fiable del rendimiento medioambiental de un buque y la proporción de emisiones de CO2 por tonelada de carga, siendo el de MSC una de las más bajas del sector.

En ese sentido, destaca que el informe de T&E clasifica a MSC como la tercera línea naviera más eficiente basada en la eficiencia operativa del mundo real. Sin embargo, la cifra 19,92 incluida en el informe difiere significativamente de los propios datos de MSC producidos utilizando una metodología verificada por terceros. La cifra global de la EEOI para MSC en 2018 era de 14,56, lo que indica que la diferencia entre esta cifra verificada y la incluida en el informe no es realista. Basándose en esto, el MSC podría clasificarse aún más alto en la escala de eficiencia.

El método más ecológico

De acuerdo a MSC, el transporte de contenedores es la forma de transporte de bienes más eficiente en cuanto a las emisiones de carbono del mundo, mucho más que el transporte por carretera o aéreo.

Por ejemplo, transportar un buque cargado de juegos de mesa para Navidad entre Marsella y Róterdam produciría 2,6 toneladas de emisiones de CO2 si se transporta por mar (1 buque). Si se transporta por carretera, necesitaríamos 60 camiones para transportar la misma cantidad de juegos de mesa y las emisiones totales aumentarían a 11,5 toneladas.

"Orgullosos de nuestro papel"

La naviera destacó que, con más de 40 años de experiencia, están orgullosos de su papel como impulsores de la economía global y de sus esfuerzos por hacerlo de una manera socialmente inclusiva y sostenible. La evolución del panorama normativo y las crecientes expectativas de los clientes, las partes interesadas y los inversores plantean retos al sector del transporte marítimo.

Destacaron además que siguen apoyando plenamente la descarbonización de la industria del transporte marítimo. Al mismo tiempo, reconocieron que se necesitan avances importantes, especialmente en las tecnologías de combustible y propulsión, para que la industria se desplace hacia un futuro sin emisiones de carbono.

Igualmente, MSC indicó estar firmemente comprometida a seguir reduciendo las emisiones de CO2 y a apoyar los objetivos a largo plazo para descarbonizar completamente el transporte marítimo y garantizar una industria sostenible.

Argumentaron además que operan una flota moderna y ecológica, que están invirtiendo fuertemente en tecnologías de bajas emisiones de carbono y en amplios programas de nueva construcción y modernización para mejorar el rendimiento y minimizar su impacto medioambiental. Señalaron como ejemplo, que el programa de mejora de la flota ha reducido en un 13% las emisiones de CO2 por trabajo de transporte en el periodo 2015-18.

Además, destacaron que las últimas incorporaciones a la flota, en cabezadas por el "MSC Gülsün," el mayor portacontenedores del mundo, "han introducido una nueva clase de transporte marítimo de contenedores sostenible, con la huella de carbono más baja por diseño, con 7,49 gramos de emisiones de CO2 para mover 1 tonelada de carga cada 1 milla náutica".

Por MundoMarítimo