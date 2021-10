Durante la Cool Logistics Global Conference 2021 celebrada de manera virtual entre el 19 al 21 de octubre de 2021., André Simha, Chief Digital & Information Officer de MSC y Presidente de la Digital Container Shipping Association (DCSA), participó en un panel de discusión sobre cómo el conocimiento de embarque electrónico (eBL), está cambiando el juego y dando forma al futuro del transporte marítimo.

Cada año se envían millones de conocimientos de embarque (BL) en papel en todo el mundo. Pero trasladar físicamente estos importantes documentos comerciales entre exportadores, agentes navieros, bancos, importadores y otros es un proceso complejo y costoso que lleva una media de dos semanas. Afortunadamente, el conocimiento de embarque electrónico o "eBL" ofrece ahora una alternativa digital más eficaz y segura.

Precisamente, este importante desarrollo fue el centro de atención durante el panel denominado "Digitalización, datos y operaciones inteligentes de contenedores refrigerados".

Perspectivas sobre la digitalización

Además de André Simha de MSC, el panel contó con representantes de BRF (un cargador y cliente de MSC), el cofundador y director general de WAVE BL (un proveedor de soluciones digitales) y el director general de la Digital Container Shipping Association o DCSA (una organización sin fines de lucro creada por nueve de las 10 mayores compañías navieras del mundo, incluida MSC, para impulsar la digitalización y la estandarización en este sector).

La sesión ofreció a los participantes una oportunidad única de conocer las experiencias reales de los expertos en la vanguardia de la transformación digital del transporte marítimo.

Algunos de los aspectos más destacados en el amplio debate fueron los siguientes:

Una experiencia positiva para el cliente

Como una de las mayores empresas alimentarias del mundo, con un equipo de más de 100.000 empleados, BRF maneja alrededor de 24.000 documentos asociadas al envío cada mes. Por ello, cambiar a la solución eBL de MSC, ofrecida a través de la plataforma blockchain WAVE BL, ha ayudado a simplificar el proceso de envío. "El sistema es muy intuitivo, seguro y eficiente", dijo Fabio Poyer, especialista en logística de BRF. Como siguiente paso, a la empresa le gustaría que más empresas se unieran a la plataforma, porque la digitalización del comercio depende de que todas las partes formen parte de la misma red".

"Tenemos que invitar a todo el mundo a participar en esta iniciativa", explicó por su parte Fabiano Luciani, director de logística y documentación de BRF. "Una vez que todas las entidades estén involucradas, podremos ver muchas oportunidades para tener un proceso eficiente y fluido para todos".

André Simha comparó el proceso con el pago con tarjeta de crédito, en lugar de enviar un billete o un cheque por correo. "Creemos que el eBL es algo que realmente puede ayudar a que la cadena de suministro sea más eficiente, además de evitar problemas como los retrasos y el fraude".

Pero la comodidad de pasar una tarjeta de crédito frente a escribir un cheque no se limita a la eliminación del papel. El sector bancario adoptó hace décadas normas que permiten la interoperabilidad entre sistemas para que los clientes puedan utilizar su tarjeta de crédito prácticamente en todo el mundo. La interoperabilidad entre las plataformas de eBL es igualmente esencial en el transporte de contenedores, ya que los expedidores suelen hacer negocios con múltiples líneas navieras que pueden estar utilizando diferentes plataformas tecnológicas.

Al adoptar las normas de la DCSA y aplicar una API basada en estándares para los conocimientos de embarque, las líneas navieras y los proveedores de soluciones permitirán la interoperabilidad entre plataformas que ofrece la mejor experiencia al cliente.

Mejorar la seguridad y el control

El cambio de la documentación basada en papel por la basada en blockchain también aporta beneficios en términos de seguridad, privacidad y control. "Blockchain nos permite reflejar los procesos en papel sin ningún compromiso", dijo Gadi Ruschin, cofundador y director general de WAVE BL. "Es, naturalmente, una tecnología muy segura porque utiliza componentes fuertes, como las firmas electrónicas".

A medida que aumente la digitalización, cabe esperar que se produzcan menos errores manuales y que mejore la calidad de los datos. "Es como lo que hemos visto en la banca: hoy podemos sentarnos en casa y hacer transferencias online. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacer lo mismo en el transporte marítimo?", interrogó Thomas Bagge, director general de DCSA. "Hay una enorme oportunidad de hacer esto de forma más inteligente, con mejor calidad y menos trabajo manual".

Tecnología aquí y ahora

El panel señaló que la desmaterialización del conocimiento de embarque ya está muy avanzada. "Está aquí y ahora", subrayó Gadi Ruschin. "No es ciencia ficción, no es un piloto, no está en el futuro. Miles de envíos están viajando de una forma mucho más eficiente, y los clientes están reportando un enorme ahorro y tranquilidad respecto a los retos que supone el uso del papel".

"Es importante recordar que es un viaje y que habrá baches en el camino", señaló Thomas Bagge. "Pero no vamos a llegar a ninguna parte si no empezamos. Así que vamos a intentar avanzar en esto".

"Ahora hemos llegado a la fase en la que tenemos que avanzar mucho más rápido porque, al final, todos nos beneficiamos. Creo que el hecho de colaborar demuestra que lo hacemos por un bien mayor", concluyó André Simha.

MSC eBL

Lanzada en abril de 2021, la eBL de MSC, caracterizada por seguridad y fácil uso, permite a todas las partes involucradas en la reserva de carga emitir, transferir, endosar y gestionar el documento de conocimiento de embarque electrónicamente a través de la plataforma de blockchain Wave BL, sin ninguna interrupción de las operaciones comerciales. La aplicación está disponible para expedidores, importadores y comerciantes de todos los sectores y tamaños en todo el mundo y no requiere ninguna infraestructura de TI adicional o cambio operativo.

Los clientes existentes en todo el mundo han descrito el eBL de MSC como fácil de usar y conveniente, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ya que permite a los cargadores superar las restricciones fronterizas, las interrupciones de los servicios postales y otras perturbaciones relacionadas con la pandemia. También ofrece a los expedidores la posibilidad de habilitar a los empleados que trabajan a distancia mediante la digitalización del BL.

Por MundoMarítimo

