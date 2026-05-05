MSC reafirmó, en el marco de la última versión de Global Cherry Summit, su creciente protagonismo en el transporte marítimo de cerezas, uno de los segmentos más dinámicos del comercio exterior chileno. Así lo destacó Francisco Herrera, Director Comercial de Exportaciones de MSC Chile, quien en conversación con MundoMaritimo enfatizó la expansión de la compañía en este mercado, así como los atributos que diferencian su oferta de servicios.
“Esta no es nuestra primera vez, y la verdad estamos muy contentos de participar de un gran evento como este, que congrega a todo el ecosistema de las cerezas en Chile”, señaló Herrera, destacando la relevancia de una industria que calificó como “muy importante para el desarrollo del país”.
El ejecutivo explicó que el último año marcó un punto de inflexión para la participación de MSC en este mercado. “Nos hemos convertido en un actor relevante en el transporte marítimo para la industria de la cereza”, afirmó. Este posicionamiento fue impulsado por una propuesta de valor diferenciada respecto de lo que tradicionalmente se veía en el mercado, explicó.
Aprovechando su flota global operada de manera independiente, de más de 1.000 naves, MSC desplegó tres servicios orientados a los principales destinos de la fruta en Asia, particularmente en China. “Dispusimos tres servicios para poder apuntar a los principales destinos de China (Nansha, Shanghái y Hong Kong) con arribos y zarpes complementarios a la oferta disponible en el mercado y la verdad que hubo una muy buena aceptación de parte de la industria”, indicó Herrera, agregando que los resultados obtenidos abren espacio para seguir fortaleciendo la confiabilidad del servicio.
Uno de los principales desafíos de la temporada anterior fue el adelantamiento de los embarques, una situación que exigió ajustes operativos relevantes. En ese contexto, MSC se destacó por su adaptabilidad. “Nuestra red garantizó que estuviéramos preparados. Trajimos contenedores con anticipación y contamos con capacidad suficiente para responder al aumento de la demanda cuando fue necesario”, explicó el ejecutivo.
Adicionalmente -explicó Herrera- nuestra operación de entrega de contenedores se da principalmente en depósitos MEDLOG, operador logístico del Grupo MSC, lo cual permitió diversificar la entrega contenedores en múltiples locaciones y con bajos tiempos de espera.
De cara al ciclo 2026-2027, el escenario se presenta con un alto grado de incertidumbre debido a factores de mercado como ha ocurrido en temporadas anteriores. En ese sentido, Herrera enfatizó la necesidad de llevar adelante una planificación dinámica y cercana a los exportadores.
En este contexto, MSC pone el foco en una de sus fortalezas clave: la flexibilidad. “Uno de nuestros atributos más importantes, frente a la competencia, es la escala e independencia de nuestra red, lo que nos permite ofrecer a los clientes la flexibilidad que necesitan para responder a una demanda que evoluciona rápidamente”, señaló. Como ejemplo, destacó la velocidad con que se diseñó y desplegó la oferta de servicios para cerezas: “Se armó en no más de tres meses, con tres servicios paralelos; es una oferta única en el mercado”.
Finalmente, el ejecutivo envió un mensaje a los exportadores, reconociendo el complejo momento que enfrenta la industria. “Sabemos que la industria está pasando por dificultades (…) sin embargo, lo importante es permanecer cercanos, compartir mucha información y ver cómo en conjunto podemos abordar la próxima temporada de la mejor manera posible”, concluyó.
Respaldada por su red global, MSC tiene la capacidad de escalar con rapidez, responder en tiempo real y asegurar la continuidad del servicio de punta a punta en un entorno logístico cada vez más complejo. Hoy más que nunca, el avance dependerá de la colaboración. A través de esta estrategia, MSC reafirma su compromiso con la industria exportadora de cerezas, fortaleciendo su presencia con soluciones diseñadas para evolucionar junto a un mercado tan exigente como dinámico.
Por MundoMaritimo
Maersk culminó con éxito transporte aéreo de cerezas chilenas en la temporada 2023-2024
Exportaciones de cerezas chilenas alcanzan las 2,72 millones de toneladas y acortan distancia con la uva de mesa
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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